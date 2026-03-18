Feldschlösschen Getränke AG

Feldschlösschen Helvetic désormais dans le commerce de détail - une Helles suisse avec 100% de houblon suisse

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Rheinfelden (ots)

Après un lancement réussi dans la restauration, Feldschlösschen Helvetic est désormais aussi disponible dans le commerce de détail. Cette bière brassée avec 100% de houblon suisse, de style "Helles suisse", séduit de nombreux consommateurs et consommatrices et enrichit l'offre dans le segment des bières lager. Avec ce produit, Feldschlösschen lance pour la première fois une canette Sleek de 33 cl. Par ailleurs, cette bière sert une bonne cause: une partie des recettes est reversée à des projets de promotion de la relève dans le secteur de la gastronomie.

La bière lager est de loin la variété la plus populaire en Suisse. Trois bières sur quatre consommées l'an dernier dans le pays étaient des lagers[1]. Feldschlösschen continue de renforcer sa position dans cette catégorie en développant de nouvelles variantes. La dernière création s'appelle Feldschlösschen Helvetic: une Helles suisse lancée en 2025 dans la restauration et désormais disponible dans le commerce de détail. Brassée avec 100% de houblon suisse, Feldschlösschen Helvetic séduit par de fines notes de malt, une amertume douce et une finale légèrement sucrée - un goût équilibré et rafraîchissant, idéal pour les moments de convivialité. Pour la première fois, la Brasserie Feldschlösschen mise avec Helvetic sur le format de la canette Sleek de 33 cl. Cette canette élancée, contenant moins que la traditionnelle canette de 50 cl, correspond à la tendance vers une consommation plus modérée. Dans certains supermarchés Coop ainsi que dans la boutique en ligne de boissons Feldschlösschen, Feldschlösschen Helvetic, avec 4,7% d'alcool, est également disponible en pack de 4 bouteilles jetables de 27,5 cl.

Le design des deux formats s'inspire du lieu d'origine de toutes les bières Feldschlösschen : la salle de brassage. Les carreaux bleu-vert ainsi que la couleur cuivre des cuves de brassage se retrouvent sur les canettes, les bouteilles et les emballages.

Promotion de la relève dans la gastronomie

Avec le lancement de Feldschlösschen Helvetic, la brasserie a également créé en 2025 le fonds Feldschlösschen Pro Gastro. L'an dernier, un montant à six chiffres provenant de la vente de cette bière a été versé à ce fonds. Celui-ci a bénéficié à "Avanti!", une initiative de GastroSuisse, et a permis de financer l'action "Talent Table". Cette initiative met en relation des entreprises formatrices et de jeunes talents, avec pour objectif d'encourager davantage de jeunes à entreprendre une formation dans l'hôtellerie-restauration. Les recettes issues des ventes dans le commerce de détail contribueront également à soutenir des projets dédiés à la promotion durable de la relève dans la gastronomie.

[1] Source: Association suisse des brasseries, statistiques des ventes 2025