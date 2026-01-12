Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Deux fois plus de dépannages à cause du froid

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le froid intense de la première semaine de janvier a immobilisé de nombreux véhicules. Rien que lundi dernier, le service de dépannage du Touring Club Suisse (TCS) a été sollicité plus de 2'000 fois. Les jours suivants, tout aussi froids, ont également entraîné de nombreuses pannes de batteries.

En raison de la vague de froid de début janvier, le service de dépannage du TCS a enregistré des volumes journaliers record. En moyenne, le TCS effectue environ 1'000 interventions par jour. Le lundi 5 janvier à lui seul, 2'232 interventions ont été recensées, suivies de 1'884 le lendemain. Dans près de 60 % des cas, la panne était due à une batterie de démarrage défaillante à cause du froid.

La batterie 12 volts constitue l'un des points faibles les plus fréquents en hiver. Sa durée de vie est généralement d'environ cinq ans. En période hivernale, elle est toutefois fortement sollicitée en raison des basses températures et de l'utilisation accrue d'équipements supplémentaires tels que les sièges chauffants, le volant chauffant ou le dégivrage des vitres. Les pannes de batterie sont donc fréquentes à cette période. Elles peuvent être évitées en contrôlant l'état de la batterie et en la remplaçant si nécessaire avant l'arrivée de grands froids.

Un 2025 sans conditions météorologiques extrêmes

L'an dernier, TCS a apporté son assistance à 368'000 reprises pour des pannes. Les conditions météorologiques ont été équilibrées tout au long de l'année, avec des températures constantes en été, sans journées de forte chaleur et des températures plus douces en début d'année 2025, ainsi qu'au début de l'hiver en novembre et décembre. Un épisode de fortes chutes de neige comme celui de novembre 2024, qui avait paralysé toute la Suisse du Nord-Ouest, ne s'est pas reproduit. Il convient de souligner que les véhicules modernes détectent et signalent à temps les anomalies (état de la batterie, perte de pression des pneus ou dysfonctionnements du système), ce qui permet aux automobilistes de se rendre à temps dans un garage.

Sur l'ensemble de l'année, la cause la plus fréquente de panne reste la batterie de démarrage, aussi bien pour les véhicules thermiques que pour les véhicules électriques. En 2025, plus d'un tiers des interventions (37,2 %) étaient dues à des problèmes de batterie, tandis que la deuxième cause la plus fréquente concernait les dommages aux pneus (16,5 %). Dans 80 % des cas, les personnes dépannées ont pu reprendre la route grâce à l'intervention du TCS.