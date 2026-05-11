FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Angewandte Psychologie und Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Studie belegt: Digitales Velotraining wirkt

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Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW und der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW.

Medienmitteilung, 11. Mai 2026

Studie belegt: Digitales Velotraining wirkt

Ein digitales Training verbessert das Verhalten auf dem Velo. Das zeigt eine Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW zum Velotraining «Level Up Your Ride». Wer das Online-Training absolviert, fährt in bestimmten Verkehrssituationen sicherer.

Über 11 000 Personen haben im Jahr 2025 das Online-Training «Level Up Your Ride» abgeschlossen. Sie trainierten während drei Wochen typische Verkehrssituationen wie Kreisel, Vortritt, Linksabbiegen oder den Abstand zu parkierenden Autos.

Akzeptanz des Trainings

Nach Abschluss des Trainings wurden die Teilnehmenden gefragt, ihre Meinung zu «Level Up Your Ride» zu geben. Die Rückmeldungen fallen insgesamt sehr positiv aus: 92% würden erneut teilnehmen, 79% berichten, etwas gelernt zu haben und 67% fühlen sich sicherer im Strassenverkehr.

Feldstudie zeigt klaren Effekt

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW prüfte die Wirkung im realen Verkehr in einer Feldstudie. Insgesamt 60 Personen fuhren eine rund vier Kilometer lange Teststrecke. Die Testpersonen wurden während der Fahrt begleitet und per Kamera aufgezeichnet, um Fahr- und Blickverhalten zu analysieren. Drei Gruppen wurden verglichen: ohne Training, mit Präsenzkurs und mit Online-Training. Die Teilnehmenden wurden dabei hinsichtlich Alter, Geschlecht und Velofahrhäufigkeit vergleichbar auf die Gruppen verteilt.

Die Feldstudie zeigt:

Das Online-Training verbessert das Verhalten in ausgewählten Verkehrssituationen. Teilnehmende eines Trainings fahren häufiger korrekt im Kreisverkehr: 90% positionieren sich in der Mitte, gegenüber 50% in der Kontrollgruppe.

Beim Einspuren zeigen sich höhere Anteile korrekten Verhaltens, etwa beim Schulterblick (60% im Online-Training gegenüber 38% ohne Training).

Teilnehmende des Online-Training halten häufiger ausreichend Abstand von parkierten Autos (bis zu 60% im Online-Training gegenüber 33% in der Kontrollgruppe).

Für andere Situationen, wie das Linksabbiegen oder Vortrittssituationen, konnten hingegen keine Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. Einerseits betrifft dies eher dynamische Verkehrssituationen, wobei das richtige Verhalten von der Anwesenheit anderer Verkehrsteilnehmende abhängt; andererseits ist es möglich, dass die gewählte Methode für den Feldversuch diese Kompetenzen eingeschränkt erfassen konnte.

Die Ergebnisse der Feldstudie zeigen, dass Velofahrkurse – sowohl in Präsenz als auch in digitaler Form – das reale Fahrverhalten von Velofahrenden in bestimmten Situationen positiv beeinflussen können.

FHNW-Forscherin Prof. Dr. Dorothea Schaffner sagt: «Wir sehen klare Unterschiede im Verhalten. Die Teilnehmenden wenden zentrale Regeln häufiger an. Das Training wirkt im Alltag.» Und sie ergänzt: «Die wiederholte Auseinandersetzung mit konkreten Verkehrssituationen macht den Unterschied. So bleibt das Gelernte hängen.»

Das Resultat ist klar: Teilnehmende des Online-Trainings fahren häufiger sicher.

Sie fahren im Kreisel öfter in der Mitte.

Sie halten mehr Abstand zu parkierenden Autos.

Sie sichern sich häufiger mit einem Schulterblick ab.

Beim Schulterblick steigt der Anteil von 38% ohne Training auf 57% mit Online-Training. Im Kreisel fahren über 85% der trainierten Personen in der Mitte.

Vor allem wenig geübte Velofahrende gewinnen an Sicherheit und Vertrauen.

Velofahrende wollen Sicherheit und Freude

Pro Velo erhält viele positive Rückmeldungen. Viele Velofahrende frischen ihr Wissen auf. Sie wollen sich sicher und entspannt im Verkehr bewegen. Projektleiter Adrian Freiburghaus sagt: «Viele Velofahrende schätzen ein Update ihres Wissens. Wer weiss, wie man sich im Verkehr richtig verhält, fährt entspannter – und mit mehr Freude.»

Digital erreicht viele

Das Training läuft auf dem Smartphone oder Computer in vier Sprachen und erreicht Menschen in der ganzen Schweiz – unabhängig von Ort und Zeit. Inhaltlich konzipiert wurde das Training von der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik sowie der Hochschule für Angewandte Psychologie) in Zusammenarbeit mit Pro Velo Schweiz. Design und Entwicklung erfolgte durch Dreipol, die Kommunikation durch Webrepublic. Finanziert wurde Level Up Your Ride durch den Fonds für Verkehrssicherheit (FVS). Die wissenschaftliche Begleitung wurde finanziert durch die Stiftung für Prävention der AXA.

Kontakte

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Angewandte Psychologie

Prof. Dr. Dorothea Schaffner

Institut für Innovation, Transformation und Nachhaltigkeit

T +41 62 957 27 76

dorothea.schaffner@fhnw.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Dr. Michael van Eggermond

Institut Bauingenieurwesen

+41 61 228 61 82

michael.vaneggermond@fhnw.ch

Pro Velo Schweiz

Adrian Freiburghaus

Projektleitung Level Up Your Ride

+41 31 318 54 23

adrian.freiburghaus@pro-velo.ch

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Partnerlinks

Kompakt informiert: LEVEL UP YOUR RIDE

LEVEL UP YOUR RIDE ist ein schweizweites, kostenloses digitales Trainingsprogramm für Velo- und E-Bike-Fahrende. Es vermittelt essenzielle Fahrkompetenzen für eine sichere und selbstbewusste Teilnahme am Strassenverkehr.

Durch interaktive Module und Gamification-Elemente werden Schlüsselthemen wie der Umgang mit toten Winkeln, Vortrittssituationen und Kreisverkehren praxisnah geschult.

Das Training wurde von der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (Hochschule für Angewandte Psychologie sowie Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik) in Zusammenarbeit mit Pro Velo Schweiz entwickelt. Die Stadt Zürich war als Projektpartnerin beteiligt. Finanziert wurde Level Up Your Ride durch den Fonds für Verkehrssicherheit (FVS). Die wissenschaftliche Begleitung finanzierte die Stiftung für Prävention der AXA.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 25 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW ist ein führendes Kompetenzzentrum für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum. Sie bietet rund 940 Studierenden ein anspruchsvolles und praxisorientiertes Bachelor- und Masterstudium. Das Angebot der Weiterbildung richtet sich an Führungskräfte und Fachleute aus vielfältigen Berufsfeldern.

Zur Hochschule gehören das Institut für Marktangebote und Konsumentscheidungen, das Institut für Kooperationsforschung und -entwicklung sowie das Institut Mensch in komplexen Systemen. Gemeinsam mit Unternehmen realisieren die Institute Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel, die professionelle und wissenschaftliche Psychologie für Gesellschaft und Wirtschaft, für die Berufs- und Arbeitswelt, zu nutzen.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/psychologie

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW hat ihren Standort in Muttenz. Sie bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Architektur, Geomatik und Bauingenieurwesen an. Für Bau- und Energiefachleute ermöglicht sie eine praxisorientierte, berufsbegleitende Weiterbildung.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/habg

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch