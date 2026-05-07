FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Technik und Umwelt: Neue Weiterbildung stärkt systemübergreifendes Know-how in der Bahnbranche

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Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Technik und Umwelt FHNW.

Medienmitteilung, 7. Mai 2026

Neue Weiterbildung stärkt systemübergreifendes Know-how in der Bahnbranche

Die Bahn ist ein zentraler Pfeiler der Mobilität in der Schweiz und ihre Systeme werden zunehmend komplexer. Fahrzeugtechnik, Signalisierung, Infrastruktur und Betrieb greifen immer stärker ineinander. Der Master of Advanced Studies (MAS) Bahnsysteme, der in Kooperation mit der Berner Fachhochschule BFH durchgeführt wird, soll Fachpersonen gezielt auf diese neuen Anforderungen vorbereiten.

Einzigartiges Angebot schliesst Weiterbildungslücke

Der neue MAS Bahnsysteme FHNW ist in dieser Form einzigartig: Entwickelt wurde das Weiterbildungsprogramm gezielt aus der Praxis heraus – die Nachfrage entstand direkt bei Teilnehmenden bestehender Certificate of Advanced Studies (CAS)-Programme. Damit reagiert das Angebot konkret auf ein Bedürfnis der Branche nach vertieftem, systemübergreifendem Know-how.

Fahrzeugtechnik und Signalisierung neu auf MAS-Stufe

Auf MAS-Stufe lag der Fokus bisher vor allem auf Infrastruktur und Systemwissen. Der neue MAS Bahnsysteme FHNW ergänzt dieses Angebot um die Bereiche Fahrzeugtechnik und Signalisierung. Gemeinsam decken die beiden Fachhochschulen damit ein breites Spektrum moderner Bahnsysteme ab.

Systemverständnis in der Praxis

Moderne Bahnsysteme funktionieren nur dann zuverlässig und effizient, wenn Fahrzeuge, Infrastruktur und Sicherungsanlagen als Einheit betrachtet werden. Das Programm richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Verkehrsunternehmen, der Bahnindustrie sowie aus Ingenieur- und Planungsbüros, die dieses übergreifende Verständnis in ihrer täglichen Arbeit einsetzen.

«Wer heute in der Bahnbranche arbeitet, muss über sein eigenes Fachgebiet hinausdenken. Unser MAS befähigt die Teilnehmenden, komplexe Systeme zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen», sagt Prof. Dr. Ishan Pendharkar, Programmleiter des MAS Bahnsysteme an der FHNW.

Gemeinsames Angebot zweier Fachhochschulen

Der MAS Bahnsysteme kann an der FHNW oder an der BFH berufsbegleitend absolviert werden. Der MAS ist modular aufgebaut und kombiniert mehrere CAS mit einer abschliessenden MAS-Arbeit. Die FHNW setzt den Schwerpunkt auf Fahrzeugtechnik und Signalisierung, die BFH auf Systemwissen und Infrastruktur. Gemeinsam entsteht ein Weiterbildungsangebot, das zentrale Bereiche des Bahnsystems in einem Studiengang verbindet. Die erste Durchführung startet an der FHNW im Herbst 2026.

Kontakt und weitere Auskünfte

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Technik und Umwelt

Prof. Dr. Ishan Pendharkar

Programmleiter MAS Bahnsysteme

T +41 56 202 82 08

ishan.pendharkar@fhnw.ch

MAS Bahnsysteme | FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 25 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Technik und Umwelt FHNW

Die Hochschule für Technik und Umwelt der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW bietet ein breites, praxisnahes Studienangebot in den Ingenieurwissenschaften und der Optometrie. Mit der Erweiterung um den Bereich Umwelt fokussiert sie sich verstärkt auf nachhaltige Technologien und Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit. An den Standorten Brugg-Windisch, Muttenz und Olten betreibt sie gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft angewandte Forschung und Entwicklung.

www.fhnw.ch/technik

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch