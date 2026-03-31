FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Erfolgreiche trinationale Studiengänge der FHNW

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Medienmitteilung, 31. März 2026

Erfolgreiche trinationale Studiengänge der FHNW

Am 27. März 2026 fand in Bad Bellingen die Diplomfeier der trinationalen Studiengänge der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW statt. Insgesamt durften 61 Absolvierende ihre Diplome entgegennehmen, davon 42 im Bachelor-Studiengang International Business Management und 19 im Studiengang Mechatronik Trinational. 25 Absolventinnen und Absolventen stammen aus der Schweiz, 30 aus Frankreich und sechs aus Deutschland.

Die trinationalen Studiengänge der FHNW sind schweizweit einzigartige Angebote, die ein Studium über Landes- und Sprachgrenzen hinaus möglich machen. Die Studierenden besuchen semesterweise abwechselnd Hochschulen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und schliessen mit Diplomen aus allen drei Ländern ab.

Zukunftsweisende Kompetenzen

Neben den interkulturellen Kompetenzen erwerben die Studierenden spezifische Fähigkeiten in ihren jeweiligen Fachgebieten. Bei International Business Management stehen die Themenfelder «Allgemeine Unternehmensführung», «interkulturelles Management & mehrsprachige Kommunikation», «Daten, Technologie & Umwelt» sowie «Integrierte Unternehmenspraxis & Persönliche Entwicklung» im Fokus. Die Studierenden in Mechatronik Trinational verbinden Maschinenbau, Elektronik und Informatik und legen einen besonderen Fokus auf Management und Kommunikation.

International und praxisnah

Die trinationalen Studiengänge sind dual aufgebaut: Parallel zum Studium absolvieren die Studierenden aus den drei Ländern Praxisphasen in einem Unternehmen oder einer Organisation. Dadurch lernen sie Sprache, Kultur und Arbeitsweise einer ausländischen Firma kennen. Die Absolventinnen und Absolventen sind gesuchte Mitarbeitende für international tätige Firmen ‒ entsprechend begehrt sind die begrenzten Studienplätze.

Weitere Informationen

Diplomand*innen und Preisträger*innen International Business Management

BSc International Business Management:

https://www.fhnw.ch/ibm-studieren

BSc Mechatronik Trinational:

www.fhnw.ch/mechatronik

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Wirtschaft

Florian Schönmann

Kommunikation und Marketing

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

T +41 62 957 23 24 (Direkt)

florian.schoenmann@fhnw.ch

www.fhnw.ch/wirtschaft

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Technik und Umwelt

Sascha Runser

Kommunikation und Marketing

Klosterzelgstrasse 2

5210 Windisch

T +41 56 202 99 11 (direkt)

sascha.runser@fhnw.ch

www.fhnw.ch/htu

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch