FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Erfolgreiche trinationale Studiengänge der FHNW
Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.
Medienmitteilung, 31. März 2026
Erfolgreiche trinationale Studiengänge der FHNW
Am 27. März 2026 fand in Bad Bellingen die Diplomfeier der trinationalen Studiengänge der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW statt. Insgesamt durften 61 Absolvierende ihre Diplome entgegennehmen, davon 42 im Bachelor-Studiengang International Business Management und 19 im Studiengang Mechatronik Trinational. 25 Absolventinnen und Absolventen stammen aus der Schweiz, 30 aus Frankreich und sechs aus Deutschland.
Die trinationalen Studiengänge der FHNW sind schweizweit einzigartige Angebote, die ein Studium über Landes- und Sprachgrenzen hinaus möglich machen. Die Studierenden besuchen semesterweise abwechselnd Hochschulen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und schliessen mit Diplomen aus allen drei Ländern ab.
Zukunftsweisende Kompetenzen
Neben den interkulturellen Kompetenzen erwerben die Studierenden spezifische Fähigkeiten in ihren jeweiligen Fachgebieten. Bei International Business Management stehen die Themenfelder «Allgemeine Unternehmensführung», «interkulturelles Management & mehrsprachige Kommunikation», «Daten, Technologie & Umwelt» sowie «Integrierte Unternehmenspraxis & Persönliche Entwicklung» im Fokus. Die Studierenden in Mechatronik Trinational verbinden Maschinenbau, Elektronik und Informatik und legen einen besonderen Fokus auf Management und Kommunikation.
International und praxisnah
Die trinationalen Studiengänge sind dual aufgebaut: Parallel zum Studium absolvieren die Studierenden aus den drei Ländern Praxisphasen in einem Unternehmen oder einer Organisation. Dadurch lernen sie Sprache, Kultur und Arbeitsweise einer ausländischen Firma kennen. Die Absolventinnen und Absolventen sind gesuchte Mitarbeitende für international tätige Firmen ‒ entsprechend begehrt sind die begrenzten Studienplätze.
Weitere Informationen
Diplomand*innen und Preisträger*innen International Business Management
BSc International Business Management:
https://www.fhnw.ch/ibm-studieren
BSc Mechatronik Trinational:
Kontakt
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Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.
Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.
Weitere Informationen auf www.fhnw.ch
Mit freundlichen Grüssen
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