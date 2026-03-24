FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Wirtschaft: Hochschule für Wirtschaft FHNW vergibt 132 Master- und Bachelor-Diplome

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Wirtschaft FHNW.

Medienmitteilung, 24. März 2026

Hochschule für Wirtschaft FHNW vergibt 132 Master- und Bachelor-Diplome

Am 20. März 2026 konnten insgesamt 68 Studierende in den Masterstudiengängen International Management und Business Information Systems sowie 64 Studierende in den Bachelor-Studiengängen Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik, Business Administration (International Management) und Business Information Technology ihre Diplome entgegennehmen.

«Mit ihrem grossen Engagement, grosser Flexibilität, ihrer Neugier und ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, haben Sie gezeigt, dass Sie den Anforderungen einer dynamischen und herausfordernden Arbeitswelt gewachsen sind. Damit haben Sie eine wichtige Grundlage für ihren weiteren beruflichen Werdegang gelegt. Ich gratuliere Ihnen herzlich und wünsche ihnen viel Erfolg und Freude dabei, eine immer dynamischere Arbeitswelt mitzugestalten», so Prof. Dr. Charlotte Hofstetter, Leiterin Ausbildung an der Hochschule für Wirtschaft FHNW.

Das praxisorientierte und international ausgerichtete Studienangebot der Hochschule für Wirtschaft FHNW orientiert sich an den Bedürfnissen der Schweizer Wirtschaft und zeichnet sich durch hohe Relevanz und nachhaltigen Impact aus. Dank den vielfältigen Spezialisierungen, von Data Science bis Unternehmertum, sind die Absolventinnen und Absolventen bestens vorbereitet für den dynamischen Arbeitsmarkt. Ihre potenziellen Arbeitgeber können wiederum von gut ausgebildeten, innovativen und vernetzten Fachleuten aus den Bereichen Management und Wirtschaftsinformatik profitieren.

Diplomand*innen und Preisträger*innen.

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Wirtschaft

Florian Schönmann

Kommunikation und Marketing

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

T +41 62 957 23 24 (Direkt)

florian.schoenmann@fhnw.ch

www.fhnw.ch/wirtschaft

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 500 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist international ausgerichtet und praxisorientiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch und Olten 3 000 Bachelor- und Master-of-Science-Studierende aus und ist mit ihrem breiten Business-Weiterbildungsangebot führend unter den Fachhochschulen der Schweiz. Sie hat weltweit über 200 Kooperationspartner und bietet internationale, massgeschneiderte Bildungsprogramme an. Dabei ist sie regional verankert und Ansprechpartnerin für kleine und mittelständische Unternehmen sowie (Nonprofit-) Organisationen. Seit 2021 gehört sie zu den 6% aller Wirtschaftshochschulen weltweit, die von AACSB akkreditiert sind.

Weitere Informationen unter www.fhnw.ch/wirtschaft

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch