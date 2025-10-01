FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Wirtschaft: Hochschule für Wirtschaft FHNW vergibt 585 Master- und Bachelor-Diplome

Medienmitteilung, 1. Oktober 2025

Hochschule für Wirtschaft FHNW vergibt 585 Master- und Bachelor-Diplome

Ende September 2025 konnten in Basel, Brugg und Olten insgesamt 585 Studierende ihre Diplome entgegennehmen.

«Ihre ausserordentliche Leistungsbereitschaft und Ihr Wissensdurst waren entscheidend für Ihren Studienabschluss in einem besonders fordernden und von allen beachtenswerte Flexibilität erfordernden Jahr. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen für Ihre berufliche und persönliche Zukunft alles Gute», so Prof. Dr. Charlotte Hofstetter, Leiterin Ausbildung an der Hochschule für Wirtschaft FHNW.

In den Masterstudiengängen International Management und Business Information Systems wurden 81 Diplome vergeben. 504 Studierende erhielten in den Bachelor-Studiengängen Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik, Business Administration (International Management) und Business Information Technology ihr Diplome.

Das praxisorientierte und international ausgerichtete Studienangebot der Hochschule für Wirtschaft FHNW richtet sich sowohl nach den Bedürfnissen der Studierenden wie auch der Schweizer Wirtschaft. Die Studierenden können sich das Studium dank Wahl- und Spezialisierungsmöglichkeiten sowie flexiblen Teilzeitmodellen nach den eigenen Interessen zusammenstellen. Ihre potenziellen Arbeitgeber können wiederum von gut ausgebildeten, innovativen und vernetzten Fachleuten aus den Bereichen Management und Wirtschaftsinformatik profitieren.

Diplomandinnen und Diplomanden und Preisträgerinnen und Preisträger

