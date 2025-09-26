FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Nationaler Zukunftstag 2025 an der FHNW

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 26. September 2025

Nationaler Zukunftstag 2025 an der FHNW

Auch dieses Jahr öffnet die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW im Rahmen des Nationalen Zukunftstags ihre Türen für Kinder ab der 5. Klasse. Hierbei dürfen sie neue Berufsfelder entdecken und vielfältige Eindrücke sammeln.

Ziel des Nationalen Zukunftstages ist es, den Kindern Einblicke in zukünftige Berufsmöglichkeiten zu vermitteln. Schülerinnen und Schüler der fünften bis siebten Klasse sind am 13. November 2025 eingeladen, an spannenden Workshops der FHNW teilzunehmen und verschiedene Berufsfelder zu entdecken. Dabei sollen ihnen neue Wege aufgezeigt werden, die über traditionelle Rollenbilder hinausgehen und ihnen helfen, ihre eigenen Interessen und Talente zu entdecken.

Angebote an allen Standorten der FHNW

Im Rahmen des Nationalen Zukunftstags 2025 gibt es an allen Standorten der FHNW ein vielseitiges und spannendes Programm. In diesem Rahmen bieten die Hochschulen der FHNW eine breitgefächerte Auswahl an Workshops, die so einiges bieten – von einer endoskopischen Operation an einer Peperoni, über eine rätselhafte Suche nach dem Licht bis hin zum Abenteuer Schule geben. Dabei sind die Workshops so gestaltet, dass sie spielerisch Wissen vermitteln und gleichzeitig die Neugier und Kreativität der Kinder fördern. Die Angebote der FHNW und Anmeldemöglichkeiten finden Interessierte auf der Website des Nationalen Zukunftstags.

