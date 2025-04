FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Angewandte Psychologie und Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Sicher und souverän Velofahren – mit LEVEL UP YOUR RIDE

Medienmitteilung, 14. April 2025

Sicher und souverän Velofahren – mit LEVEL UP YOUR RIDE

Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt Digital aufs Pedal startet jetzt die nationale Einführung von LEVEL UP YOUR RIDE. Das digitale Trainingsprogramm stärkt die Kompetenzen von Velo- und E-Bike-Fahrenden im Strassenverkehr und fördert eine sichere und souveräne Teilnahme am urbanen Verkehrsgeschehen. Das Online-Training richtet sich an erwachsene Velofahrende aller Erfahrungsstufen und vermittelt zentrale Fähigkeiten wie das Erkennen von toten Winkeln, den Umgang mit dem gesetzlichen Vortritt und das Verhalten in komplexen Verkehrssituationen.

Unfälle vermeiden – Verkehrssicherheit erhöhen

Mehr Menschen nutzen das Velo für den Alltag, die Freizeit und den Arbeitsweg. Entsprechend proportional nehmen im Allgemeinen auch die Unfallzahlen zu. LEVEL UP YOUR RIDE vermittelt genau die sicherheitsrelevanten Kenntnisse, die Velofahrende benötigen, um sich souverän und sicher im Verkehr zu bewegen. Das Training sensibilisiert für kritische Situationen, stärkt die Fahrtechnik und fördert ein vorausschauendes Fahrverhalten.

Spielerisch lernen – sicher fahren

LEVEL UP YOUR RIDE setzt auf interaktive Quizfragen und realitätsnahe Szenarien, um Velofahrende optimal auf den Strassenverkehr vorzubereiten. Die Teilnehmenden absolvieren drei Levels mit je 12 Fragen. Das Training beinhaltet zusätzliche Szenarien für E-Bike-Fahrende, etwa das richtige Bremsverhalten bei hoher Geschwindigkeit und die sichere Nutzung von Velowegen mit anderen Velofahrenden. Ein finales Level testet das erworbene Wissen. Wer alle Levels erfolgreich meistert, nimmt an einer Verlosung teil – mit einem E-Bike als Hauptpreis.

Wissenschaftlich fundiert – nachweisbare Wirkung

Das Training basiert auf neusten Erkenntnissen zur Lernpsychologie. Um die Motivation zu steigern, nutzt es direkte Rückmeldungen sowie Gamification-Elemente wie Herausforderungen, Punktesysteme und Fortschrittsanzeigen. Diese spielerischen Ansätze fördern eine nachhaltige Verhaltensänderung und erhöhen die Sicherheit im Strassenverkehr.

Die Wirkung des Trainings wurde durch die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW wissenschaftlich untersucht: Das digitale Velotraining verbessert die Verkehrskompetenzen, erhöht das Sicherheitsbewusstsein und führt zu einem sichereren Fahrverhalten. Besonders selten fahrende Personen profitieren stark von der Schulung. Frühere Studien der FHNW haben zudem gezeigt, dass es in der Schweiz erhebliche Lücken zwischen den notwendigen und den vorhandenen Velofahrkompetenzen gibt – etwa beim sicheren Linksabbiegen oder bei der Einschätzung von Vortrittssituationen.

Gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit

Mit der schweizweiten Einführung von LEVEL UP YOUR RIDE wird ein wichtiger Beitrag zur Velosicherheit geleistet. Denn neben einer gezielten Veloinfrastruktur ist auch die Förderung der Fahrkompetenzen entscheidend – genau hier setzt das digitale Training an.

Delphine Klopfenstein Broggini, Präsidentin von Pro Velo Schweiz, betont: «LEVEL UP YOUR RIDE stärkt die Velosicherheit in der Schweiz. Das digitale Lernprogramm ermöglicht Velofahrenden, ihre Fähigkeiten spielerisch zu verbessern und weckt die Freude am Velofahren. Indem wir das Wissen und die Fahrtechnik stärken, sorgen wir dafür, dass Velofahren für alle sicherer und attraktiver wird.»

Dorothea Schaffner von der FHNW ergänzt: «Unsere Forschung zeigt, dass ein digitales Training eine messbare Verbesserung der Velofahrkompetenzen bringt. Das Besondere an LEVEL UP YOUR RIDE ist die psychologische Herangehensweise: Durch Gamification-Elemente wie Belohnungen, Fortschrittsanzeigen und interaktive Herausforderungen werden Motivation und Lernbereitschaft gezielt gesteigert. Studien zeigen, dass spielerische Ansätze nachhaltige Lerneffekte zeigen. Mit LEVEL UP YOUR RIDE können wir dieses Wissen jetzt schweizweit zugänglich machen und Velofahrende auf eine neue, innovative Weise für sicheres Fahrverhalten sensibilisieren.»

Die Stadt Zürich wird LEVEL UP YOUR RIDE kommunikativ unterstützen und die Bevölkerung einladen, ihr Wissen zu stärken und das Bewusstsein für sicheres Velofahren zu schärfen. Bereits im Pilotprojekt «Digital aufs Pedal», das von der Stiftung für Prävention der AXA finanziert wurde, zeigte sich das Potenzial dieses Trainings: Die Teilnehmenden berichteten von einem gesteigerten Sicherheitsgefühl und verbesserten Fähigkeiten im Strassenverkehr. Wernher Brucks, Leiter Verkehrssicherheit der Stadt Zürich, sagt: «Eine sichere Veloinfrastruktur ist die Grundlage, doch auch die Fahrkompetenz ist ein wichtiger Faktor. Dieses Training leistet einen wertvollen Beitrag dazu, dass Velofahrende selbstbewusster und sicherer unterwegs sind.»

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.levelupyourride.ch

Kontakte

Pro Velo Schweiz

Jürg Buri

Geschäftsleiter

+41 78 627 84 14

juerg.buri@pro-velo.ch

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Angewandte Psychologie

Dorothea Schaffner

+41 62 957 27 76

dorothea.schaffner@fhnw.ch

Stadt Zürich

Wernher Brucks

Leiter Verkehrssicherheit

+41 44 411 88 63

wernher.brucks@zuerich.ch

Kompakt informiert: LEVEL UP YOUR RIDE

LEVEL UP YOUR RIDE ist ein schweizweites, kostenloses digitales Trainingsprogramm für Velo- und E-Bike-Fahrende. Es vermittelt essenzielle Fahrkompetenzen für eine sichere und selbstbewusste Teilnahme am Strassenverkehr.

Durch interaktive Module und Gamification-Elemente werden Schlüsselthemen wie der Umgang mit toten Winkeln, Vortrittssituationen und Kreisverkehren praxisnah geschult. Teilnehmende absolvieren drei aufeinander aufbauende Levels sowie ein finales Level. Wer alle Levels erfolgreich abschliesst, nimmt an einer Verlosung teil, bei der ein E-Bike als Hauptpreis winkt. LEVEL UP YOUR RIDE ist in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.

Das Training wurde von der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (Hochschule für Angewandte Psychologie sowie Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik) in Zusammenarbeit mit Pro Velo Schweiz entwickelt.

Ermöglicht wird es durch die Finanzierung des Fonds für Verkehrssicherheit (FVS) und der Stiftung für Prävention der AXA. Die Stadt Zürich unterstützt die nationale Einführung.

Verantwortlich für die technische Umsetzung ist die Digitalpartnerin dreipol aus Zürich. Für die Kommunikationskampagne mit Social Videos und Kreation von Out-of-Home Massnahmen wurde die Agentur für integriertes Marketing Webrepublic beauftragt.

www.levelupyourride.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 000 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW

Die Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW ist ein führendes Kompetenzzentrum für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum. Sie bietet rund 780 Studierenden ein anspruchsvolles und praxisorientiertes Bachelor- und Masterstudium. Das Angebot der Weiterbildung richtet sich an Führungskräfte und Fachleute aus vielfältigen Berufsfeldern.

Zur Hochschule gehören das Institut für Marktangebote und Konsumentscheidungen, das Institut für Kooperationsforschung und -entwicklung sowie das Institut Mensch in komplexen Systemen. Gemeinsam mit Unternehmen realisieren die Institute Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel, die professionelle und wissenschaftliche Psychologie für Gesellschaft und Wirtschaft, für die Berufs- und Arbeitswelt, zu nutzen.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/psychologie

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW hat ihren Standort in Muttenz. Sie bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Architektur, Geomatik und Bauingenieurwesen an. Für Bau- und Energiefachleute ermöglicht sie eine praxisorientierte, berufsbegleitende Weiterbildung.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/habg

