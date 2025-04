FHNW; Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW: CoLAB: Die HGK Basel FHNW präsentiert sich an der Milano Design Week 2025

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 4. April 2025

CoLAB: Die HGK Basel FHNW präsentiert sich an der Milano Design Week 2025

Das Institute Contemporary Design Practices (ICDP) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW (HGK Basel FHNW) präsentiert an der Milano Design Week 2025 vom 7. bis 13. April 2025 die Ausstellung «CoLAB: ICDP Prospects Unfolded» im House of Switzerland von Pro Helvetia und Präsenz Schweiz. Insgesamt werden 25 Projekte von Nachwuchstalenten, Institutionen, etablierten Marken und Schweizer Hochschulen vorgestellt, die für kollaboratives Design stehen.

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW (HGK Basel) ist auch dieses Jahr Teil der Milano Design Week, die vom 7. bis 13. April 2025 stattfindet. Im House of Switzerland in der Casa degli Artisti im Mailänder Stadtviertel Brera bieten Pro Helvetia und Präsenz Schweiz der Schweizer Designszene eine prominente Plattform. Die dritte Ausgabe des House of Switzerland Milano feiert das kollaborative Design. Präsentiert werden 25 Projekte von Nachwuchstalenten, Institutionen, etablierten Marken und Hochschulen.

Die Arbeiten, die von einer internationalen Jury aus Branchenexpert:innen ausgewählt wurden, veranschaulichen, wie Kollaboration die einzelnen Schritte eines Designprozesses prägt. Die Gemeinschaftsausstellung beleuchtet, welche Kraft und Intensität der zeitgenössischen Designszene aus der Schweiz innewohnt und wie sie, Hand in Hand mit internationalen Partner:innen, einen Mehrwert schafft.

In diesem Rahmen präsentiert das Institute Contemporary Design Practices (ICDP) der HGK Basel die Ausstellung «CoLAB: ICDP Prospects Unfolded». Diese beleuchtet die interdisziplinäre Zusammenarbeit der drei Bachelor-Studiengänge Fashion Design, Innenarchitektur & Szenografie und Industrial Design sowie des Masterstudio Design (mit den Schwerpunkten Fashion Design, Industrial Design, Scenography) am Institute Contemporary Desing Practices (ICDP) an der HGK Basel FHNW.

Die Ausstellung «CoLAB: ICDP Prospects Unfolded», die vom renommierten Wiener Design-Duo mischer’traxler studio kuratiert worden ist, präsentiert Arbeiten, die die Vielseitigkeit der Zusammenarbeit als kreativen Motor in den Mittelpunkt stellen. Die vorgestellten Projekte sind durch Experimente, Dialoge und Prozesse entstanden. Einige laden das Publikum zur Interaktion ein und schaffen eine spielerische Auseinandersetzung mit der Idee der Kollaboration. Als Plattform für den Austausch von Ideen und Visionen reflektiert die Ausstellung aktuelle Herausforderungen im Design und betont die zentrale Rolle von Design bei der Gestaltung unserer Zukunft.

Das «House of Switzerland Milano» ist ein dreijähriges Gemeinschaftsprojekt der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und von Präsenz Schweiz. Ziel der kuratierten Ausstellung in der Casa degli Artisti ist es, die Dynamik des Schweizer Designs einem internationalen Publikum vorzustellen. Mit einem jährlich wechselnden, zukunftsgerichteten Thema versammelt das House of Switzerland Milano den Nachwuchs, die Innovation und die Schweizer Designtradition unter einem Dach und fördert die Kollaboration und die Sichtbarkeit der Szene.

House of Switzerland Milano

Casa degli Artisti

Corso Garibaldi 89/A

Via Tommaso da Cazzaniga

20121, Milano, IT

Öffnungszeiten

7. – 13. April 2025, jeweils 10 bis 20 Uhr

Weitere Informationen

