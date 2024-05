Pylon Technologies Co., Ltd

Pylontech weiht globalen Hauptsitz in Schanghai ein

Schanghai (ots/PRNewswire)

Am 22. Mai eröffnete Pylontech offiziell seinen globalen Hauptsitz und setzte damit einen wichtigen Meilenstein für diesen branchenführenden Anbieter von Energiespeichersystemen.

Pylontech wurde 2009 gegründet und ist seither ein wichtiger Akteur in der Energiespeicherbranche. Das Unternehmen beherrscht die Kerntechnologien für Batteriezellen, Module und Batteriemanagementsysteme (BMS) sowie die Systemintegration usw. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, darunter Wohngebäude, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie Energieversorgungsprojekte. 2013 lieferte Pylontech sein erstes Energiespeichersystem an den internationalen Markt aus und verfügt nun über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Belieferung von Überseemärkten mit insgesamt mehr als einer Million ausgelieferter Einheiten. Dank kontinuierlicher technologischer Innovation und hervorragender Produkte und Dienstleistungen hat sich Pylontech die Anerkennung von Kunden in aller Welt erworben.

In den letzten Jahren hat Pylontech seine nationalen und internationalen Layouts verbessert. Das Unternehmen hat F&E- und Produktionsstandorte in Yangzhou, Jiangsu, und Hefei, Anhui, eingerichtet. In der Zwischenzeit hat Pylontech seine globale Expansion durch die Gründung von Niederlassungen in den Niederlanden, Deutschland, Italien, den USA und anderen Ländern beschleunigt und umfassende lokale Kapazitäten aufgebaut, um den globalen Kunden effizientere und bequemere Dienstleistungen anzubieten.

Der neu eröffnete globale Hauptsitz in der Pudong New Area von Schanghai erstreckt sich über 20.000 Quadratmeter mit einer Gesamtgebäudefläche von über 50.000 Quadratmetern. Er integriert F&E, Produktion und Büros, um den kontinuierlichen Wachstumsbedarf von Pylotnech vollständig zu unterstützen.

Geoffrey Song, Vizepräsident von Pylontech, erklärte: „Die Fertigstellung und Nutzung unseres globalen Hauptsitzes ist ein entscheidender Moment in der Geschichte von Pylontech, der unserem Unternehmen neue Energie verleiht. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit globalen Partnern zu vertiefen, gemeinsam die Anwendung und Entwicklung von Energiespeichertechnologien zu erforschen und einen Beitrag zur globalen Energiewende und nachhaltigen Entwicklung zu leisten."

Informationen zu Pylontech

Pylontech (Bestellnummer: 688063) wurde 2009 als Anbieter von Batteriespeichersystemen gegründet und wurde 2020 das erste börsennotierte Unternehmen in China, dessen Kerngeschäft die Energiespeicherung ist. Pylontech integriert die industrielle Kette mit seinen robusten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und seinem umfassenden Fertigungs-Know-how, das von Zellen über Batteriemanagementsysteme bis hin zur Systemintegration reicht. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens sind in über 80 Ländern und Regionen vertreten, und mehr als eine Million Energiespeichersysteme wurden erfolgreich in Betrieb genommen.

