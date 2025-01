FHNW; Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW: Die HGK Basel FHNW öffnet ihre Türen und präsentiert das Online-Fernsehformat OPEN House TV

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 15. Januar 2025

Die HGK Basel FHNW öffnet ihre Türen und präsentiert das Online-Fernsehformat OPEN House TV

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW lädt am Freitag, 17. Januar 2025, von 12 bis 21 Uhr alle Kunst- und Design-Interessierten zum OPEN House auf dem Campus Dreispitz in Münchenstein/Basel ein. Studieninteressierte haben Gelegenheit, die Bachelor- und Masterstudiengänge der HGK Basel FHNW kennenzulernen. Neben einem reichhaltigen Veranstaltungsprogramm vor Ort wird das Online-Fernsehformat OPEN House TV live auf Instagram präsentiert.

Im Rahmen des jährlich stattfindenden OPEN House der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW haben Studieninteressierte am Freitag, 17. Januar 2025 die Gelegenheit, die Bachelor- und Master-Studiengänge der HGK Basel FHNW von Bildender Kunst, Industrial Design, Innenarchitektur und Szenografie über Fashion Design, Prozessgestaltung, Transversal Design sowie Vermittlung von Kunst und Design bis zu Visueller Kommunikation und digitale Räume kennenzulernen. Sie können durch Ateliers und Labs streifen, sich mit Lehrenden, Forschenden und Studierenden unterhalten sowie die Campus.Werkstätten besichtigen.

Ab 12 Uhr geht es für Studierende und alle, die es werden wollen, mit einer warmen, auf dem Freilager-Platz servierten Suppe los. Danach werden ab 13 Uhr zahlreiche Info-Slots in den Studiengängen und Campus.Werkstätten sowohl vor Ort auf dem Campus als auch online angeboten. Fragen rund um das Studium an der HGK Basel FHNW werden am Info-Desk für Studieninteressierte beantwortet.

Das reichhaltige Veranstaltungsprogramm des OPEN House mit Schwerpunkten auf Kunst und Design umfasst zudem mehrere, einzig an diesem Tag zugängliche Ausstellungen, die Einblicke in spannende Projekte und aktuelle Arbeiten von Studierenden aus den verschiedenen Studiengängen der HGK Basel FHNW bieten. So etwa die Semesterausstellung LOOK des Studiengangs Industrial Design, das Open Atelier des Studiengangs Innenarchitektur und Szenografie oder die Atelier-Ausstellung Visuelle Kommunikation und digitale Räume. Spezielle Insights in die Ausstellungen bieten Studierende aus den Studiengängen Vermittlung von Kunst und Design.

CIVIC, der Diskurs- und Ausstellungsort im Foyer des Hochhauses der HGK Basel FHNW, verwandelt sich während des OPEN House in ein Fernsehstudio, wo das experimentelle OPEN House TV vor Ort produziert und live auf dem Instagram-Kanal der HGK Basel FHNW (@hgkbasel_fhnw) ausgestrahlt wird: Studierende, Mitarbeitende und Alumnae:i der HGK Basel FHNW stellen Projekte, Ideen und Talente in Performances, Interviews und anderen aussergewöhnlichen Formaten vor.

Überhaupt haben Besucher:innen des OPEN House die Möglichkeit, in ein buntes Programm einzutauchen, das nicht nur Ausstellungen, sondern auch Talks, Konzerte und kulinarische Angebote umfasst.

Das detaillierte Programm zum OPEN House ist auf openhouse.hgk.fhnw.ch einsehbar.

OPEN House 2025

Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Freitag, 17. Januar 2025, von 12 bis 21 Uhr

Freilager-Platz 1, Dreispitz

openhouse.hgk.fhnw.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 800 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW bietet Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Kunst, Design und Medien auf dem Campus der Künste in Basel an. Als praxisorientierte Lern-, Lehr- und Forschungsgemeinschaft widmet sie sich den Herausforderungen der Gegenwart aus künstlerisch-gestalterischer Perspektive und bildet die nächste Generation an Künstlerinnen und Künstler(n), Gestalterinnen und Gestalter(n) sowie Vermittlerinnen und Vermittler(n) aus.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hgk

