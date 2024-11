FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Wirtschaft: Neue Wege für digitale Zukunftskompetenzen

Medienmitteilung, 25. November 2024

Neue Wege für digitale Zukunftskompetenzen

Mit zwei neuen modular aufgebauten Weiterbildungsprogrammen – dem Master of Advanced Studies (MAS) Digital Leadership in IT und dem MAS Leadership in Cybersecurity – reagiert die Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW auf die drängenden Anforderungen der digitalen Transformation unter Einbezug von Künstlicher Intelligenz (AI).

Die Programme wurden entwickelt, um den akuten Fachkräftemangel in der IT-Branche anzugehen und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu stärken. Während der MAS Leadership in Cybersecurity gezielt die wachsende Bedrohung durch Cyber-Attacken adressiert, konzentriert sich der MAS Digital Leadership in IT auf die Förderung von Führungskompetenzen für die digitale Transformation. Beide Programme sind auf Zukunftskompetenzen von Fach- und Führungskräften sowie auf deren Organisationen abgestimmt.

Die neuen Programme werden die Kompetenzprofile der Absolvent*innen in einer sich rasch wandelnden und herausfordernden digitalen Welt schärfen. Das Besondere an den neuen MAS-Programmen ist ihr modularer und daher für die Absolvent*innen flexibel zu buchender Aufbau.

MAS Digital Leadership in IT

Dieses Programm wurde für erfahrene IT-Fachkräfte und Führungspersonen entwickelt, die ihre strategischen und digitalen Managementfähigkeiten erweitern und ihre Führungskompetenzen stärken möchten. Dabei fokussiert sich die Weiterbildung auf die Kernkompetenzen Technologie, Business und Führung:

Moderne menschenorientierte Führung

Technologie-Management

Digitale Business Transformation

In diesem Programm erwerben die Teilnehmenden zusätzlich die international anerkannte Zertifizierung zum Agile Business Professional.

MAS Leadership in Cybersecurity

Dieses Programm wurde auf IT-Sicherheitsexpert*innen und Führungskräfte zugeschnitten, die ihre Kompetenzen im strategischen Cybersecurity-Management ausbauen und Führungspositionen übernehmen möchten. Die Teilnehmenden werden darauf vorbereitet, Security-Teams zu leiten, Awareness-Kampagnen zu gestalten und das Management bei strategischen Entscheidungen zu unterstützen. Diese Weiterbildung fokussiert sich auf die Kernkompetenzen:

Moderne menschenorientierte Führung

Cybersecurity-Management mit BSI-, ISO- und NIST-Standard

Strategien und Betrieb von AI-gestützter Cybersecurity

In diesem Programm können die Teilnehmenden ausserdem folgende Zertifikate erwerben:

Integrierte BSI- und ISO-Zertifizierungen

Zertifizierung zum Agile Business Professional

Audit, AI powered CyberTech integrierte Zertifizierung

