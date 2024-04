Maire Tecnimont S.p.A.

NEXTCHEM (MAIRE) KOMBINIERT SEINE PROPRIETÄRE GRÜNE AMMONIAK-TECHNOLOGIE MIT DEM WASSERSTOFFSPEICHERSYSTEM VON VALLOUREC, UM EINE INTEGRIERTE LÖSUNG FÜR „POWER-TO-X"-PROJEKTE BEREITZUSTELLEN

Nach Abschluss der gemeinsamen Machbarkeitsstudien wird NextChem Tech als exklusiver globaler Lizenzgeber des integrierten Technologiepakets fungieren, das die Technologie von NEXTCHEM zur Herstellung von grünem Ammoniak in kleinem Maßstab mit dem Wasserstoffspeichersystem von Vallourec kombiniert

MAIRE gibt bekannt, dass NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions) über seine Tochtergesellschaft NextChem Tech und Vallourec, ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Rohrlösungen für die Energiemärkte, vereinbart haben, bei der Integration der proprietären grünen Ammoniak-Technologie von NEXTCHEM mit der Delphy-Wasserstoffspeichertechnologie von Vallourec und deren anschließender Vermarktung zu kooperieren

Beide Partner werden untersuchen, wie die Delphy-Speicherlösung in die „Power-to-X"- und grünen Wasserstoffprojekte integriert werden kann, an denen NEXTCHEM als Technologieanbieter weltweit beteiligt ist. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Synergien zwischen den von NEXTCHEM entwickelten Technologien zur Herstellung von grünem Ammoniak und dem Vallourec-System zur Speicherung von Wasserstoff mit hoher Kapazität.

Die grüne Ammoniak-Technologie von NEXTCHEM ist in der Lage, kohlenstofffreies Ammoniak mithilfe von erneuerbaren Energien zu produzieren und sich damit von den traditionellen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Prozessen abzuwenden. Die Technologie von NEXTCHEM gehört zu den wettbewerbsfähigsten Lösungen in Bezug auf den Investitionsaufwand, bietet eine vollständige Modularisierung und nutzt ein bewährtes Design mit zusätzlichen digitalen Lösungen für Training und Prozessüberwachung. Mit mehreren in Betrieb befindlichen Anlagen verfügt die Technologie von NEXTCHEM über eine starke technologische Referenzbasis.

Die Technologie von NEXTCHEM wird in Kombination mit dem unterirdischen Speichersystem von Delphy eine sichere, effiziente und wirtschaftliche Lösung für Produzenten von grünem Wasserstoff und Industriekunden bereitstellen können.

Nach Abschluss der gemeinsamen Machbarkeitsstudien wird NextChem Tech als exklusiver globaler Lizenzgeber des Technologiepakets auftreten, das die Technologie von NEXTCHEM zur Herstellung von grünem Ammoniak in kleinem Maßstab mit dem Wasserstoffspeichersystem von Vallourec kombiniert. Die Vermarktung des Technologiepakets wird durch eine der Tochtergesellschaften von NEXTCHEM erfolgen. Diese Zusammenarbeit ist Teil der Anstrengungen von NEXTCHEM und Vallourec für den Übergang in eine kohlenstoffarme Industrie, indem der Energieverbrauch gesenkt und umweltfreundlichere Lösungen mit kreislauforientiertem Ansatz angeboten werden.

Mohammed Nafid, CEO bei NextChem Tech, kommentiert: „Die Integration der beiden Technologien ist ein wesentlicher Baustein, der eine grüne Ammoniakproduktion unter Verwendung von intermittierender erneuerbarer Energie ermöglicht. Unser Technologieportfolio für die Energiewende und das Wasserstoffsegment wird um ein wichtiges Tool ergänzt, das unser Angebot in diesem Bereich erheblich stärken würde. Diese Partnerschaft zwischen NextChem Tech und Vallourec ist ein weiterer bedeutender Schritt bei der Umsetzung der Strategie der MAIRE-Gruppe für nachhaltige Technologien."

