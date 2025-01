FHNW; Hochschule für Angewandte Psychologie: Neues Institut fokussiert auf mentale und organisationale Gesundheit

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Wirtschaft FHNW. Medienmitteilung, 25. November 2024 Neue Wege für digitale Zukunftskompetenzen Mit zwei neuen modular aufgebauten Weiterbildungsprogrammen – dem Master of Advanced Studies (MAS) Digital Leadership in IT und dem MAS Leadership in Cybersecurity – reagiert die Hochschule für Wirtschaft ...

mehr