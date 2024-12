FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Musik Basel FHNW: Leonidas Kavakos wird Professor an der Hochschule für Musik Basel FHNW

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Musik Basel FHNW.

Medienmitteilung, 12. Dezember 2024

Leonidas Kavakos wird Professor an der Hochschule für Musik Basel FHNW

Der international renommierte Geiger Leonidas Kavakos wird ab Herbstsemester 2025 eine eine Stelle als Professor für das Hauptfach Violine am Institut Klassik der Hochschule für Musik Basel FHNW antreten.

Leonidas Kavakos gilt weltweit als einer der führenden Geiger und Künstlerpersönlichkeiten seiner Generation. Sein herausragendes Können zeichnet sich aus durch seine unvergleichliche Technik, seine fesselnde Kunstfertigkeit, seine überragende Musikalität und die Integrität seines Spiels. Leonidas Kavakos arbeitet regelmässig mit den weltbesten Dirigentinnen und Dirigenten sowie Orchestern zusammen. In den letzten Jahren erarbeitete er sich ausserdem ein starkes Profil als Dirigent. Seit vielen Jahren gibt der aus einer musikalischen Athener Familie stammende Geiger regelmässige Meisterkurse für Violine an der Hochschule für Musik Basel FHNW, Klassik. Zu seiner neuen Stelle sagt er:

«Ich freue mich sehr, dass ich ab dem nächsten Studienjahr an der Hochschule für Musik Basel FHNW unterrichten werde! Das Unterrichten war schon immer eine Leidenschaft von mir, und in den letzten Jahren habe ich durch meine Zusammenarbeit mit der Musik-Akademie Basel / Hochschule für Musik Basel FHNW gesehen, dass dies eine Institution ist, die sich engagiert und in der Lage ist, das Beste für Studierende und Lehrende zu bieten. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, talentierte junge Menschen bei der Gestaltung ihrer künstlerischen Vision und ihrer Zukunft zu begleiten und zu unterstützen!»

Leonidas Kavakos tritt seine Stelle per Herbstsemester 2025/2026 an. Institutsleiterin Prof. Dr. Alexandra van Gastel-Jud äussert sich hoch erfreut über diese Besetzung:

«Leonidas Kavakos ist dem Institut bereits seit über zehn Jahren eng verbunden. Es freut mich ausserordentlich, dass wir dieser Zusammenarbeit nun einen neuen Rahmen geben und damit nicht nur einen hochkarätigen Musiker für unsere Studierenden engagieren, sondern auch das Kollegium mit der künstlerischen Persönlichkeit von Leonidas bereichern dürfen.»

Weitere Informationen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Musik Basel

Prof. Dr. Alexandra van Gastel

Leiterin Institut Klassik

T +41 61 264 57 70

alexandra.vangastel@fhnw.ch

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW / Musik-Akademie Basel

Hochschule für Musik Basel

Sibille Stocker

Kommunikation

Leonhardsstrasse 6

4009 Basel

T +41 61 264 57 02

sibille.stocker@fhnw.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 850 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Musik Basel FHNW mit den Instituten Klassik, Jazz und die Schola Cantorum Basiliensis ist eine von neun Hochschulen der Fachhochschule Nordwestschweiz und über einen Kooperationsvertrag mit der Musik-Akademie Basel eng verbunden. Rund 700 Studierende erwerben hier künstlerische, pädagogische, theorie- und forschungsbezogene Kompetenzen für ihre berufliche Laufbahn. Dabei werden sie von etwa 200 im internationalen Konzertleben aktiven Dozierenden begleitet und gefördert. In Basel und in den Trägerkantonen präsentieren sie ihr musikalisches Können regelmässig an vielen öffentlichen Konzerten in unterschiedlichsten Formationen und gewähren so auch dem breiten Publikum Einblick in die sehr hohen künstlerischen Standards der Hochschule für Musik Basel FHNW.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hsm

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch