FHNW; Hochschule für Life Sciences: Neuer Leiter des Instituts für Ecopreneurship an der Hochschule für Life Sciences FHNW

Medienmitteilung, 1. Oktober 2024

Neuer Leiter des Instituts für Ecopreneurship an der Hochschule für Life Sciences FHNW

Prof. Dr. Marco Rupprich ist neuer Leiter des Instituts für Ecopreneurship und Forschungsgruppenleiter Nachhaltige Chemie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule für Life Sciences FHNW. Er wird Mitglied der Hochschulleitung und übernimmt ab 1. Oktober 2024 die Nachfolge von Prof. Dr. Christoph Hugi, der das Institut in den vergangenen zwei Jahren ad-interim geleitet hat.

Neben seiner Tätigkeit in einem Umweltanalytikunternehmen absolvierte Marco Rupprich das Studium der Chemie mit anschliessender Promotion im Bereich der Radiochemie. Im Rahmen der wissenschaftlichen Mitarbeit am MCI in Innsbruck etablierte er den Forschungsbereich Verfahrenstechnik, mit Schwerpunkt in der Wasseraufbereitung mittels Membrantechnik sowie Advanced Oxidation Process (AOP). Zwischen 2011 und 2019 leitete der gebürtige Österreicher das Departement Umwelt-, Verfahrens- & Energietechnik am MCI und war massgeblich an der Internationalisierung der Studienprogramme beteiligt. Nach einem Wechsel in die Privatwirtschaft war Marco Rupprich als Geschäftsbereichsleiter in der chemischen Industrie und auch im Anlagenbau tätig, wo er an der Umsetzung diverser Grossprojekte beteiligt war.

«Dies war auch die Triebfeder wieder «back to the roots» zu gehen und die Leitung des Instituts für Ecopreneurship an der Hochschule für Life Sciences der FHNW zu übernehmen. Die spannende Verknüpfung der angewandten Forschung in einem exzellenten Arbeits- und Laborumfeld, mit der Nähe zur Praxis und dies zusammen mit einem interdisziplinären und interkulturellen Team, finde ich sehr spannend», so Marco Rupprich.

Im Rahmen der strategischen Entwicklung und Ziele der Hochschule für Life Sciences FHNW baut diese mit dem Forschungsbereich «Nachhaltige Chemie» ihre fachlichen und infrastrukturellen Synergien zwischen dem Institut für Ecopreneurship und dem Institut für Chemie und Bioanalytik aus.

Prof. Dr. Falko Schlottig, Direktor der Hochschule für Life Sciences FHNW, ist begeistert über die Wahl des neuen Institutsleiters: «Wir freuen uns sehr, mit Marco Rupprich eine erfahrene und motivierte Persönlichkeit gefunden zu haben, die für die Weiterentwicklung unserer Forschung, in allen Bereichen der Umwelttechnologie und den Umweltwissenschaften, speziell im Bereich der nachhaltigen Chemie und Kreislaufwirtschaft, ihre Expertise einbringen wird. Seine profunden Kenntnisse werden unsere Hochschule bei der Weiterentwicklung und Vertiefung der Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in der Industrie und den Akademien weiterbringen.»

An dieser Stelle danken wir Christoph Hugi herzlich für die Übernahme der temporären Leitung des Instituts und seine wertvolle und kollegiale Arbeit. Er bleibt der Hochschule als Forschungsgruppenleiter für Nachhaltiges Ressourcenmanagement und Dozent für Nachhaltigkeit und Entwicklung, Kreislaufwirtschaft, Wassermanagement, Risiko und Sicherheit technischer Systeme und Umweltökonomie weiterhin erhalten.

