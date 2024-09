FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW: NEXT GENERATION 2024 - Diplomausstellung der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW.

Medienmitteilung, 10. September 2024

NEXT GENERATION 2024

Diplomausstellung der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Unsere Gegenwart ist von zahlreichen Herausforderungen geprägt. Welchen Beitrag leisten Design und Kunst für eine bewusste Auseinandersetzung mit unserer Zukunft? Welchen positiven Einfluss hat Gestaltung auf unser Zusammenleben? Mögliche Antworten darauf präsentieren die Absolvent:innen der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW (HGK Basel) im Rahmen der Diplomausstellung NEXT Generation 2024 vom 14. bis 19. September 2024 vor Ort auf dem Campus Dreispitz wie auch online. Am 18. September 2024 findet an der HGK Basel zudem ein Info-Anlass zum Studium für Studieninteressierte statt.

Der unmittelbaren Gegenwart aus der Perspektive von Design und Kunst nachspüren? Einen Blick in unsere gestaltete Zukunft wagen? Die Diplomausstellung NEXT Generation 2024 lädt dazu ein, in die vielfältige Welt der Absolvent:innen aller Studiengänge der HGK Basel FHNW einzutauchen – vor Ort auf dem Campus Dreispitz und online auf nextgeneration.hgk.fhnw.ch. Designer:innen, Künstler:innen und Vermittler:innen aus zahlreichen Bachelor- und Master-Studiengängen machen deutlich, dass Veränderung und Wandel im proaktiven Umgang mit den drängenden Fragen unserer Zeit möglich ist.

Rund 250 neue Arbeiten, Projekte und Erzählungen von Bachelor- und Master-Absolvent:innen der HGK Basel sind in der Ausstellung zu sehen. Die Studiengänge bilden ein breites Spektrum im gestalterisch-künstlerischen Bereich ab: Mode-Design, Innenarchitektur und Szenografie, Industrial Design, Prozessgestaltung, Experimental Design, Visuelle Kommunikation sowie Vermittlung von Kunst und Design. Besucher:innen können sich somit auf kunterbunte, futuristische, schräge, verrückte, revolutionäre und vor allem inspirierende Projekte gefasst machen, die herausfordern und zum Nachdenken anregen.

Zu erwarten sind experimentelle und zugleich kritische Auseinandersetzungen mit den drängenden Fragen unserer Zeit sowie konkrete Lösungsansätze, um unsere gesellschaftliche Zukunft zu gestalten.

Parallel zur NEXT Generation 2024 ist noch bis am 15. September die Diplomausstellung «You Can Break a Rock With an Egg» des Institute Art Gender Nature (IAGN) der HGK Basel im benachbarten Kunsthaus Baselland zu sehen.

Im Rahmen der Diplomausstellung NEXT Generation 2024 findet zudem am Mittwoch, 18. September 2024, ab 12 Uhr an der HGK Basel FHNW ein Infoanlass zum Studium (BA + MA) für Studieninteressierte statt. In diesem Rahmen besteht die Möglichkeit, das Ausbildungsangebot der HGK Basel FHNW kennenzulernen, sich in den Ateliers und in den Campus.Werkstätten umzuschauen, ins Gespräch mit Dozierenden und Studierenden zu kommen und Fragen zum künstlerisch-gestalterischen Studium zu stellen.

Weitere Informationen: https://nextgeneration.hgk.fhnw.ch/

NEXT GENERATION 2024

Diplomausstellung der HGK Basel FHNW

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Samstag bis Donnerstag, 14. bis 19. September 2024, jeweils 12 bis 19 Uhr

Online: https://nextgeneration.hgk.fhnw.ch/

Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Campus Dreispitz, Freilager-Platz 1

4142 Basel/Münchenstein

Info-Anlass zum Studium (BA + MA) für Studieninteressierte

Mittwoch, 18. September 2024, 12 bis 18 Uhr

Anmeldung: https://www.fhnw.ch/de/studium/gestaltung-kunst/info-anlaesse/info-anlass-next_hgk_basel

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 600 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 22 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Zukunft gestalten – Mit 1'000 Studierenden, Dozierenden und Mitarbeitenden ist die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW eine facettenreiche Lern-, Lehr- und Forschungsgemeinschaft, die gesellschaftlich relevante Diskurse aufgreift, definiert, in Theorie und Praxis vorantreibt und so künftige Kulturen entwirft. Die HGK Basel FHNW bietet Bachelor- und Master-Studiengänge sowie ein breites Weiterbildungsprogramm in den Bereichen Kunst, Design und Vermittlung an.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hgk

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch