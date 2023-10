Lieber zuhause arbeiten? / Forsa: Nur jeder Zehnte wünscht sich Kinderbetreuung am Arbeitsplatz

Paderborn (ots) - Ab sofort erscheinen in der F.A.Z. am Samstag und am Sonntag jede Woche Hinweise auf bei Jobware geschaltete Stellenanzeigen. In Kooperation mit der F.A.Z. liefert Jobware Inserenten so noch mehr kluge Köpfe. Die so hervorgehobenen Stellenanzeigen erscheinen zugleich auch im Online-Stellenmarkt ...

mehr