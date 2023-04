FHNW; Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel: Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW am Salone del Mobile in Mailand

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW am Salone del Mobile in Mailand

Medienmitteilung, 11. April 2023

Das Institut Contemporary Design Practices (ICDP) der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW präsentiert vom 17. bis 23. April 2023 im House of Switzerland am legendären Salone del Mobile in Mailand Projekte von Studierenden aus den Bereichen Industrial Design, Innenarchitektur und Szenografie und Mode-Design.

Vom 17. bis 23. April 2023 trifft sich die internationale Designszene in Mailand zum alljährlichen Salone del Mobile, der legendären Möbelmesse. Im House of Switzerland, das von Präsenz Schweiz und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unter dem Titel «URGENT LEGACY» bespielt wird, präsentiert sich auch das Institut Contemporary Design Practices (ICDP) der HGK Basel FHNW. Dabei werden Projekte von Bachelor- und Master-Studierenden aus den Bereichen Industrial Design, Innenarchitektur und Szenografie sowie Mode-Design vorgestellt, die sich auf aktuelle gesellschaftliche Themen beziehen.

Design prägt nicht nur unser tägliches Leben, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Das ICDP misst dem Design deshalb einen entscheidenden Anteil zu, aktuelle Herausforderungen zu adressieren. Angesichts dringender globaler Herausforderungen wie sozialer Vielfalt, Klimakrise und sich rasant entwickelnder Technologien konzentrieren sich die drei design-orientierten Labs des ICDP «Design Culture», «Sustainability and Materials» und «Digital Integration» auf die folgenden Schlüsselbereiche: Kultur und Gender, Nachhaltigkeit und Materialien sowie zukunftsweisende Technologien.

Die Ausstellung im House of Switzerland am Salone del Mobile erforscht neue Bereiche, welche die Stärken der drei ICDP-Labs miteinander verbinden. Jedes Projekt bietet für sich zwar eine einzigartige Perspektive, aber alle zusammen bilden eine kohärente Einheit, die Vorschläge präsentiert, wie wir die Zukunft aktiv gestalten können. Die Ausstellung lädt dazu ein, in die Welt der Projekte des ICDP einzutauchen und regt dazu an, über Fragen zu kulturellen Normen, Vielfalt und den Paradoxien unserer Gesellschaft nachzudenken – und sich in den gesellschaftspolitischen Diskurs einzubringen.

New Territories — Shaping design cultures

17. bis 23. April 2023, 10 bis 20 Uhr

Casa degli Artisti.

Corso Garibaldi 89/A,via Tommaso da Cazzaniga

20121, Milano, IT

Weitere Informationen

https://design.swiss/new-territories

https://www.salonemilano.it/en

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 400 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 30 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW bietet Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Kunst, Design und Medien auf dem Campus der Künste in Basel an. Als praxisorientierte Lern-, Lehr- und Forschungsgemeinschaft widmet sie sich den Herausforderungen der Gegenwart aus künstlerisch-gestalterischer Perspektive und bildet die nächste Generation an Künstlerinnen und Künstler(n), Gestalterinnen und Gestalter(n) sowie Vermittlerinnen und Vermittler(n) aus.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/hgk

