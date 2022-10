XCMG

XCMG veröffentlicht CSR-Bericht 2021, in dem das Engagement für die SDG-Ziele der Vereinten Nationen unterstrichen wird, um mit einem nachhaltigen Bauwesen für eine bessere Welt zu sorgen

Xuzacio, China (ots/PRNewswire)

XCMG (SIE:000425) hat kürzlich seinen Bericht 2021 zu sozialer Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) veröffentlicht, in dem seine Errungenschaften in den Bereichen Innovation, digitale Transformation, nachhaltige Entwicklung und soziale Unternehmensverantwortung hervorgehoben werden. Anlässlich des Tages der Vereinten Nationen 2022 hat XCMG sein Engagement für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) und den Aufbau einer besseren Zukunft für alle durch ein innovatives nachhaltiges Bauwesen unterstrichen.

Im Jahr 2021 hat XCMG hat 337 Schlüsseltechnologien in Angriff genommen und ist Vorreiter bei der Entwicklung nachhaltiger, energiesparender, intelligenter und zuverlässiger Technologien für die High-End-Märkte. Das Unternehmen hat eine Reihe neuer Energieprodukte auf den Markt gebracht, darunter sowohl hybride als auch Elektromodelle sowie umweltfreundliche Bautechnologien, um die kohlenstoffarme Transformation der Baumaschinebranche voranzutreiben.

„Wir haben ein Ökosystem für nachhaltige Entwicklung mit vor- und nachgelagerten Unternehmenspartnern aufgebaut, mit Allianzen für Strategie, Talente, Pandemieprävention und -kontrolle sowie das Gemeinwohl, um Kooperation in diversen Bereichen zu fördern. Außerdem soll damit die positive Entwicklung für die gesamte Industriekette vorangetrieben werden, von Lieferanten, Vertriebspartnern bis hin zu Endnutzern und der Branchenstruktur", sagte Lu Chuan, Präsident und Direktor von XCMG.

Die innovativen Maßnahmen von XCMG bieten nicht nur eine umfassendere und zugänglichere Unterstützung für globale Kunden, sondern reduzieren auch den CO2-Fußabdruck des Unternehmens durch Maßnahmen wie die Implementierung eines papierlosen Ersatzteilinformationsdienstes und die Verwendung umweltfreundlicher Verpackungmaterialien.

Die CSR-initiative „Help with Love" von XCMG ist ein zentraler Aspekt des Unternehmens, um seine soziale Verantwortung wahrzunehmen und nachhaltige Entwicklung entlang der globalen Infrastruktur zu unterstützen, mit der Förderung lokaler Beschäftigung, Katastrophenhilfe und Wiederaufbauhilfe im Notfall, Bildung und Wohlfahrt, dem Schutz von Rechten und Interessen, Umweltschutz, Sozialfürsorge und gezielte Armutsbekämpfung.

In Afrika führt XCMG das Wasserkellerprojekt durch, um in mehreren Ländern Zugang zu sauberem Trinkwasser zu bieten, was die Spende und den Bau von 20 Wasserreinigungssystem für 20 öffentliche Schulen in Addis Abeba, Äthiopien, umfasst. Das Projekt stimmt mit dem SDG-Ziel Nr. 6 überein, sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen für alle sicherzustellen, und wird mehr notleidenden Menschen zugute kommen.

„Die soziale Verantwortung war schon immer ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie und der Roadmap von XCMG und nutzt unsere Fähigkeiten und sozialen Einflüsse. XCMG setzt sich voll und ganz dafür ein, unser Versprechen zu erfüllen und zum sozialen Fortschritt mit dem Ziel beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen", sagte Lu.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von XCMG.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1926815/XCMG_African_Water_Cellar_Project_Built_81_Water_Cellars_Families.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-veroffentlicht-csr-bericht-2021-in-dem-das-engagement-fur-die-sdg-ziele-der-vereinten-nationen-unterstrichen-wird-um-mit-einem-nachhaltigen-bauwesen-fur-eine-bessere-welt-zu-sorgen-301656592.html