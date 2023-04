FHNW; Hochschule für Wirtschaft: Neuer Studiengang Wirtschaftsrecht

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 6. April 2023

Neuer Studiengang Wirtschaftsrecht an der Hochschule für Wirtschaft FHNW

Ab September 2023 wird an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in Brugg-Windisch neu ein Bachelor-Studiengang in Wirtschaftsrecht angeboten. Der neue Studiengang ergänzt das Angebot der Hochschule optimal.

Der neue Studiengang an der Schnittstelle von Rechts- und Wirtschaftsthemen wird am Standort Brugg-Windisch in einem attraktiven Format angeboten:

Teil des Studiengangs ist ein umfassendes Coaching-Programm, das die Studierenden nicht nur fachlich unterstützt, sondern auch in deren persönlicher Entwicklung fördert.

Zudem wird ein flexibles Format vor allem für berufsbegleitend Studierende angeboten. So muss zum Beispiel nur ein Präsenztag für das Studium reserviert werden. Weitere Unterrichtseinheiten können abends online besucht werden.

Teil des Studiums ist auch die Bearbeitung von konkreten Rechtsfällen. In Form von Moot Courts (simulierte Gerichtsverhandlungen) oder Law Clinics (Rechtsberatung durch Studierende) wird das Gelernte konsequent in die Praxis umgesetzt.

«Praxisbezogene Kenntnisse im Bereich des Wirtschaftsrechts sind äusserst nützliche und für Unternehmen attraktive Skills. Die heutige, immer komplexer werdende Arbeitswelt ruft nach gut ausgebildeten Fachkräften mit aufgabenbezogenen Rechtkenntnissen. Diese Inhouse-Kenntnisse fördern Effizienz und Qualität.» betont Prof. Dr. Roland A. Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes.

