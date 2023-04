FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Erfolgreicher Career Day 2023

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 3. April 2023

Vom Campus mitten in die Karriere: Erfolgreicher Career Day 2023 an der FHNW

Am Career Day 2023 trafen Studierende der Hochschule für Technik, der Hochschule für Wirtschaft und der Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW auf eine breite Auswahl an Unternehmen.

Kickstart für die Karriere: Im Campussaal an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch präsentierten sich über 110 Unternehmen als attraktive Arbeitgebende für den Karrierestart nach dem Studium. Eine grosse Bandbreite an Branchen ist auf der Suche nach den begehrten Fachkräften: Vertreten waren von Technologie- und Informatikbetrieben über Dienstleistungs- und Beratungsfirmen bis hin zu Finanzinstituten und Industrieunternehmen zahlreiche unterschiedliche Wirtschaftssektoren.

600 Studierende der drei Hochschulen der FHNW nutzten die Gelegenheit, um sich einen Eindruck von möglichen Karrierewegen zu machen, Kontakte zu knüpfen und Jobangebote zu vergleichen.

Eine Premiere: Die Berufsbilder-Lounge

Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr eine Berufsbilder-Lounge. Fachkräfte wie IT System Engineers, Portfoliomanager/innen Strom oder Projektleitende berichteten im persönlichen Gespräch mit den Studierenden aus ihrem Berufsalltag.

Wer die Gespräche über den Messetag hinaus vertiefen wollte, konnte sich über die App Talentspace für virtuelle One-to-One-Gespräche mit den teilnehmenden Unternehmen anmelden. Diese fanden vom 27. bis zum 29. März statt und boten die Chance zum persönlichen Austausch mit dem Wunscharbeitgebenden.

Prof. Stephan Burkhart, Leiter der FHNW-Karriereorganisation next Career Services ist sehr zufrieden mit dem Anlass: «Der Career Day 2023 war ein grosser Erfolg. Die über 110 Unternehmen konnten mit 600 Studierenden spannende Gespräche führen. Die Studierenden haben die Vielfalt der Unternehmen und die lockere Atmosphäre geschätzt. Wir freuen uns bereits auf den Career Day 2024.»

