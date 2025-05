VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Tierschutz und globale Gesundheit – ein historischer Moment

Das verabschiedete Pandemieabkommen soll Menschen und Tiere besser schützen

Zürich/Genf, 20. Mai 2025 – Der Tierschutz hat es bis auf die ganz grosse Bühne geschafft. Denn rund 190 Länder weltweit haben sich gemeinsam nach langen Verhandlungen geeinigt und die Bedeutung des Tierschutzes für die Krankheitsprävention im Pandemieabkommen anerkannt. Zum ersten Mal werden das One Health-Konzept, das die Verflechtung von Gesundheit und Wohlergehen von Mensch, Tier und Umwelt anerkennt, und die Pandemieprävention in einem internationalen Instrument verankert. Heute während der 78. Weltgesundheitsversammlung wurde das verhandelte Abkommen verabschiedet.

Seit Jahren setzt sich VIER PFOTEN für die Schliessung aller Pelzfarmen, die Beendigung des Wildtier-, Hunde- und Katzenhandels sowie bessere Haltungsbedingungen von sogenannten Nutztieren ein. Nun erhält die globale Tierschutzorganisation Rückenwind auf globaler Ebene. Durch die Verankerung von One Health im Pandemieabkommen erkennen weltweit rund 190 Länder endlich an, was die Wissenschaft schon lange bestätigt hat: Wir können künftige Pandemien nicht verhindern, ohne den Umgang mit Tieren und unserer Umwelt zu verbessern.

Denn wenn Tiere unter menschlichem Einfluss leiden und nicht artgemäss gehalten oder behandelt werden, kreiert das optimale Bedingungen für die Ausbreitung von Krankheiten. Gestresste oder geschwächte Tiere, eng zusammengepfercht mit zahlreichen Artgenossen wie beispielsweise Tiere auf Pelzfarmen, begünstigen die Übertragung und die Mutation von Krankheitserregern, die auch auf den Menschen übergehen können.

Im Abkommen geht es unter anderem darum, dass alle unterzeichnenden Länder eigene Strategien, Leitfäden oder Gesetze ausarbeiten, um das Ziel zu erreichen, Pandemien vor deren Ausbruch zu verhindern. Dabei soll sektorenübergreifend gearbeitet werden, und auch lokale Anspruchsgruppen sollen einbezogen werden. Verschiedene Länder wie die Schweiz haben bereits One Health-Strategien erarbeitet. «Wir freuen uns über diese Massnahmen und fordern zugleich weitere Schritte in Richtung mehr Tierwohl und Tiergesundheit zum Schutz von Mensch, Tier und der Umwelt», sagt Sarina Gerber, Policy Officer bei VIER PFOTEN Schweiz.

Hintergrund zu One Health

Das Expertengremium für One Health definiert das Konzept als «einen integrierten, vereinheitlichenden Ansatz, der darauf abzielt, die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen nachhaltig auszugleichen und zu optimieren. Er erkennt an, dass die Gesundheit von Menschen, Nutz-, Haus- und Wildtieren, Pflanzen und der weiteren Umwelt (einschliesslich der Ökosysteme) eng miteinander verbunden und voneinander abhängig sind.»

