Hund Kosmos und Katze Nyusha überleben Bombenangriff in der Ukraine

Hund Kosmos und Katze Nyusha überleben Bombenangriff in der Ukraine

VIER PFOTEN und Partner unterstützen Kliniken in drei ukrainischen Städten, um Haustieren und Streunern zu helfen

Zürich/Saporischschja, 13. Mai 2025 – Ende April traf eine russische Bombe ein ziviles Wohnhaus in der Stadt Saporischschja, wobei mehrere Personen verletzt und eine Frau getötet wurden. Wie durch ein Wunder haben ihr Hund Kosmos und ihre Katze Nyusha den Angriff überlebt. Ein Team örtlicher Veterinärmedizinerinnen und -mediziner brachte sie sofort in eine nahe gelegene Tierklinik. Ein von der globalen Tierschutzorganisation VIER PFOTEN gemeinsam mit der Ukrainian Veterinary Medicine Foundation (UVMF) 2024 gestartetes Projekt unterstützt Tierkliniken in drei am stärksten vom Krieg betroffenen Gebieten. Dabei ist die dringend benötigte tierärztliche Versorgung von Haustieren und Streunern wie Sterilisationen, Tollwutimpfungen, Röntgenaufnahmen und viele andere Behandlungen kostenlos.

Als die Helferinnen und Helfer von VIER PFOTEN Kosmos und Nyusha fanden, bot sich ihnen ein herzzerreissender Anblick. Beide Tiere waren verletzt und standen unter Schock. Hund Kosmos wich seiner verstorbenen Halterin nicht von der Seite, obwohl er durch die starke Explosion Wunden um seine Augen und am Oberkörper hatte. Katze Nyusha erlitt Wunden an ihren Gliedmassen. Das Rettungsteam brachte sie in die Klinik, wo sie seitdem wieder gesund gepflegt werden. Obwohl sie immer noch Antibiotika und Schmerzmittel erhalten, erholen sie sich langsam und fühlen sich von Tag zu Tag sichtlich besser. «Dank des raschen Handelns des engagierten Ärzteteams haben die beiden Tiere nun Zeit, damit ihre körperlichen und seelischen Wunden heilen können», sagt Alesya Lischyshyna, Leiterin des Streunerprojekts von VIER PFOTEN in der Ukraine.

Kostenlose Kliniken für Haustiere und Streuner

Die Charitable Clinics befinden sich in den Städten Saporischschja, Irpin und Nikopol und haben zwei wichtige Funktionen. Sie bieten die dringend benötigte tierärztliche Versorgung für streunende Tiere und Haustiere von lokalen Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie für Menschen, die aufgrund des Krieges innerhalb des Landes vertrieben wurden. Zu den medizinischen Behandlungen gehören Sterilisationen, Tollwutimpfungen, Mikrochipping (für Haustiere) und Antiparasitenbehandlungen. Darüber hinaus bieten die Kliniken Röntgenaufnahmen, Blut- und Urintests, Ultraschalluntersuchungen und bestimmte chirurgische und plastische Eingriffe an. Alle medizinischen Behandlungen sind kostenlos. Durch die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für Tierärztinnen und -ärzte sowie Veterinärstudierende stärkt dieses Kooperationsprojekt zusätzlich die tiermedizinischen Kapazitäten der Ukraine.

Das Kooperationsprojekt zielt darauf ab, Hunden und Katzen zu helfen und die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, ihre täglichen finanziellen und emotionalen Belastungen zu lindern. «Haustiere sind eine emotionale Stütze, insbesondere für Menschen, die allein leben. Mit unserer Unterstützung leisten wir nicht nur lebenswichtige Hilfe für Hunde und Katzen, sondern unterstützen auch Tierärztinnen und Tierärzte sowie Studierende der Veterinärmedizin, damit sie trotz der Grausamkeiten des Krieges weiterarbeiten können. Wir sind sehr dankbar, UVMF als Kooperationspartner an unserer Seite zu haben, um sicherzustellen, dass sowohl Streuner als auch Haustiere die dringend benötigte tierärztliche Versorgung erhalten, die sie verdienen», sagt Manuela Rowlings, Leiterin der Streunerhilfe in Europa bei VIER PFOTEN.

Tierschutzaktivitäten in der Ukraine

VIER PFOTEN startete seine Projekte zur Versorgung von Streunern in der Ukraine im Jahr 2012. Seit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2022 hat die Tierschutzorganisation seine Bemühungen zur Unterstützung von Tieren in Not durch Schlüsselinitiativen ausgeweitet, darunter mobile Klinikdienste, Streunerkatzenprojekte in fünf Regionen und mehrere Kooperationsinitiativen. VIER PFOTEN führt nachhaltige Programme zur Versorgung streunender Tiere durch die CNVR-Methode (catch-neuter-vaccinate-return) durch. CNVR hilft dabei, Streunerpopulationen auf nachhaltige und humane Weise zu kontrollieren, zu verwalten und zu reduzieren. Insgesamt wurden knapp 58‘000 streunende Hunde und Katzen erfolgreich sterilisiert, geimpft und medizinisch behandelt.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

