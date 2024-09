ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps 2. Septemberhälfte

ENTDECKUNG

Meisterwerke unseres Kulturerbes

Schwerpunkt - Ab 14. September auf arte.tv

Im September nimmt ARTE sein Publikum mit auf eine Entdeckungsreise durch das europäische Weltkulturerbe: von der Reihe "Beachtliche Bauten und ihre wilden Nachbarn" über den Dokumentarfilm "Der Kölner Dom - Die französische Kathedrale am Rhein" bis hin zur Doku "Venedig retten". Der Schwerpunkt ist eine einzigartige Hommage an das europäische Weltkulturerbe.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Vater und Sohn

Web Only, Spielfilm - Ab sofort auf arte.tv

Die Familie Nonomiya lebt ein stressiges Großstadtleben, Vater Ryota ist als Unternehmer auf den Erfolg seiner Firma aus und hat nicht viel Zeit für Frau und Kind. Am Stadtrand lebt die Familie Saiki in einfachen Verhältnissen, aber mit viel Zeit und Zuwendung füreinander. Eines Tages kreuzen sich die Schicksale der gegensätzlichen Familien, als sich herausstellt, dass die Söhne Keita und Ryusei bei der Geburt vertauscht wurden und sieben Jahre lang in der falschen Familie aufgewachsen sind. Nun stehen die Eltern vor einer schweren Entscheidung ...

Filmreihe Louis Malle

Spielfilme - Ab dem 16. September auf arte.tv

Der französische Filmregisseur und Drehbuchautor Louis Malle gehörte zu den wichtigsten Vertretern der Nouvelle Vague und galt Ende der 50er Jahre als der "Macher", der stets die filmische Praxis stets vorzog. Seine Filme lassen sich nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen, oftmals handeln seine Geschichten von der Macht des Schicksals. ARTE zeigt viele seiner Meisterwerke ab dem 16. September, darunter u.a. die Web Only Highlights "Auf Wiedersehen, Kinder", "Zazie" und "Die Liebenden".

Die Welt existiert nicht

Online First, Serie - Ab dem 19. September auf arte.tv

Eine tote Schülerin, der Tatverdächtige auf der Flucht. Für den Journalisten Adam und die Redaktion der Pariser Tageszeitung nur eine schockierende Schlagzeile. Doch hat Adam selbst etwas mit dem Mord zu tun? Die Miniserie verwebt geschickt verschiedene Erzählebenen und spielt so mit dem Begriff der Wahrheit.

Freies Spiel

Web Only, Serie - Ab dem 24. September auf arte.tv

Zehn Jugendliche haben einen Theaterkurs belegt, der einen Monat lang von einem Vertretungslehrer übernommen wird. Als sie bei einer Probe einen Shakespeare-Text völlig emotionslos vortragen, bricht der Lehrer ab. In einem Alter, in dem Gefühle oft versteckt und die Dinge mit Distanz betrachtet werden, stehen sie vor der Frage, was sie von sich preisgeben wollen. Beim Festival "Series Mania" als beste Serie in der Kategorie Kurzformate ausgezeichnet.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Mao - Chinas roter Kaiser

Online First, 3-teilige Doku - Ab dem 16. September auf arte.tv

Der junge Revolutionär Mao Zedong erlebt ein China am Boden. Nach dem Ende des Kaiserreichs befindet sich das Land im festen Griff von Warlords und imperialistischen Mächten. In Mao wächst der Traum von einem geeinten China und einer kommunistischen Gesellschaft, die das Land wieder zu alter Größe führt. Mao und seine kommunistische Bewegung sind in einen blutigen Bürgerkrieg verwickelt, bis er 1949 vor den Toren Pekings steht.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Underplayed

Web Only, Dokumentarfilm - Ab dem 16. September auf arte.tv

"Underplayed" beleuchtet die Unterrepräsentation von Frauen in der elektronischen Musikszene. Regisseurin Stacey Lee begleitet bekannte und aufstrebende Künstlerinnen und zeigt die Herausforderungen, denen sie in einer von Männern dominierten Branche begegnen. Der Film fordert zum Umdenken auf und zeigt den dringend benötigten Wandel in der Musikindustrie.

MUSIK

Bayreuth Baroque Opera Festival 2024

Web Only, Oper - Ab dem 13. September auf arte.tv

Im September 2020 debütierte das Internationale Festival der Opera Seria Bayreuth Baroque im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth. Dieses Jahr wurde das Festival mit dem Oper!Award ausgezeichnet. ARTE zeigt die Höhepunkte im Livestream, u.a. "Nuria Rial & Fahmi Alqhai" (13.09. um 19.30 Uhr), "N.A. Porpora: Ifigenia in Aulide" (15.09. um 18.00 Uhr) sowie "Anna Prohaska singt Hamburger Barockarien" (16.09. um 19.30 Uhr).

