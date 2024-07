woom Kinderfahrräder

POP it on, POP it off

Wien (ots)

woom bringt neuen Kinderfahrradkorb auf den Markt

woom präsentiert ein neues, innovatives Fahrradzubehör: den POP Kinderfahrradkorb. Dieser federleichte Korb ist der ideale Begleiter für alle jungen Entdeckerinnen und Abenteurer. Er lässt sich kinderleicht und sicher auf alle woom ORIGINAL Fahrräder mit BMX-Lenker auf- und abstecken – ganz ohne Werkzeug. Der Korb aus leichtem, BPA-freiem Kunststoff ist in vier Farben erhältlich und bietet Platz für Kuscheltiere, Proviant und alles, was Kinder so mitnehmen möchten. Mit seinem kindgerechten Design und den vielen Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, sorgt der POP Fahrradkorb für noch mehr Spaß und Abenteuer beim Radfahren.

Gute Nachrichten für alle jungen Radlerinnen und Radler: Der neue POP Fahrradkorb von woom ist da! Dieses clevere Multitalent können Kinder selbst auf allen woom ORIGINAL bikes 2 und 3 anbringen. Der Fahrradkorb bietet Platz für Proviant, wie die GLUG Edelstahltrinkflasche von woom, aber auch für alle kleinen Schätze wie Steine, Kastanien oder Blätter, die auf dem Outdoor-Abenteuer gesammelt werden. Das flexible Material (BPA-freier EVA-Kunststoff), die abgerundeten Konturen und der feste Sitz am Lenker sorgen für ein sicheres und gutes Fahrgefühl.

Von der Idee zum Abenteuer

„Das von unseren Kundinnen und Kunden am meisten nachgefragte Fahrradzubehör in den letzten Jahren war ein Fahrradkorb“, so Daniel Kloboucnik, Senior Product Designer bei woom.

Nach über zwei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit und mehr als 100 3D-Prototypen ist mit POP ein smarter Fahrradkorb für junge Riderinnen und Rider herausgekommen. Wie bereits bei den woom ORIGINAL bikes vor 10 Jahren, ist woom auch hier seinen eigenen Weg gegangen und hat den Fahrradkorb – ein scheinbar simples Produkt, das es bereits in vielfältiger Ausführung am Markt gab – komplett neu gedacht und von Grund auf hinterfragt. „Wir bei woom geben uns nicht mit einfachen Antworten zufrieden. Wir tüfteln so lange, bis unser Produkt die Bedürfnisse von Kindern zu 100 % erfüllt. Das war schon bei den woom bikes so und treibt uns bei jedem neuen Produkt an – wie jetzt beim POP. Es geht immer darum, unsere Produkte besser und cleverer zu machen, als alles was es bereits gibt, mit dem Ziel sie wirklich kindgerecht zu machen“, erklärt Daniel. Ein Aha-Moment in der Entwicklung war beispielsweise die neuartige 45-Grad-Positionierung des Korbes auf dem BMX-Lenker – die perfekte Lösung, um die Bremskabel ohne Verheddern vorne am Korb vorbeizuführen.

„Wenn man während der Entwicklungszeit Spaß hat, dann weiß man, dass man an etwas dran ist“, sagt Daniel Kloboucnik, Senior Product Designer bei woom

Superleicht und supersicher

Ein besonderes Merkmal des neuen Fahrradkorbs - der bereits vor dem offiziellen Launch mit dem international renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde - ist seine einfache Handhabung: Kinder können den POP einfach und schnell selbst auf- und abstecken. Das kinderleichte Handling fasst Daniel mit dem Begriff „Adventure-ready“ zusammen – Kids stecken den POP auf den Lenker auf und los geht's – es gibt kein Verrutschen und Wackeln, denn der POP sitzt passgenau auf dem BMX-Lenker der woom ORIGINAL bikes 2, 3 und 3 AUTOMAGIC. Zudem wird durch die mittige Positionierung des Korbes das Gewicht gleichmäßig entlang des Lenkers verteilt, sodass das Gleichgewicht vom Inhalt des Korbs nicht beeinträchtig wird.

Ein nachhaltiger Begleiter

Der POP ist ein stabiler, sicherer und nachhaltiger Begleiter, der aus einem Stück gegossen wird und sich pflegeleicht mit Wasser reinigen lässt. Der Umweltaspekt wurde bis ins kleinste Detail berücksichtigt: Der neue Fahrradkorb kommt mit minimaler Karton-Verpackung aus, Verpackungsmüll wird vermieden. Außerdem ist er vollkommen recyclbar, da er zu 100 % aus einem Werkstoff (EVA-Kunststoff) besteht.

Mix & Match

Eine weitere Besonderheit des POP ist seine Vielseitigkeit: Kinder haben damit unzählige Möglichkeiten, ihr Rad individuell zu gestalten, denn alle vier Korb-Farben passen zu allen Farben der entsprechenden woom bikes. Die vier Löcher am POP ermöglichen darüber hinaus eine individuelle Gestaltung mit den POP ONS – witzigen Ansteckern, die zusätzlich erhältlich sind. Auch das CYCLOPE Fahrradlicht von woom kann am Henkel des Korbs angebracht werden. So wird jedes woom bike zum Unikat.

Der neue POP Kinderfahrradkorb von woom ist ab sofort im woom Online-Shop und im Fachhandel erhältlich.

FACTS POP Kinderfahrradkorb:

cleverer Fahrradkorb von woom in vier tollen Farben (banana yellow, wild violet, bubble gum blue, pebble grey), passt auf alle woom ORIGINAL Fahrräder mit BMX-Lenker (Größe 2, 3 und 3 AUTOMAGIC)

(banana yellow, wild violet, bubble gum blue, pebble grey), passt auf alle woom ORIGINAL Fahrräder mit BMX-Lenker (Größe 2, 3 und 3 AUTOMAGIC) aus flexiblem und BPA-freiem EVA-Kunststoff : langlebig, robust und 100 % recyclebar

: langlebig, robust und 100 % recyclebar idealer Begleiter für jedes Fahrradabenteuer : Stauraum für Proviant, Kuscheltiere und kleine Schätze (GLUG Edelstahlflasche passt perfekt in beide Fächer)

: Stauraum für Proviant, Kuscheltiere und kleine Schätze (GLUG Edelstahlflasche passt perfekt in beide Fächer) kinderleichtes Handling : perfekte Passform für den BMX-Lenker und kinderleichtes Auf- und Abstecken – kein Werkzeug erforderlich

: perfekte Passform für den BMX-Lenker und kinderleichtes Auf- und Abstecken – kein Werkzeug erforderlich sicheres Design aus weichem Material mit abgerundeten Konturen : gleichmäßige Gewichtsverteilung entlang des Lenkers für gutes Handling und sicheres Fahrgefühl

: gleichmäßige Gewichtsverteilung entlang des Lenkers für gutes Handling und sicheres Fahrgefühl individuelle Gestaltung mit den lustigen POP ONS Ansteckern (nicht im Lieferumfang des Korbs enthalten)

mit den lustigen POP ONS Ansteckern (nicht im Lieferumfang des Korbs enthalten) bereits vor dem offiziellen Produktlaunch prämiert mit dem Red Dot Design Award 2024

federleicht so wie die woom bikes: Gewicht ca. 230 g

so wie die woom bikes: Gewicht ca. 230 g Abmessungen: 159 mm x 159 mm x 156 mm (LxBxH)

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 30 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.