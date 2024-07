RTLZWEI

Bald auch bei RTLZWEI: Erfolgsformat "Couple Challenge" bekommt neue Senderheimat

München (ots)

"Couple Challenge" 2025 bei RTLZWEI und RTL+

Welche Paare treten in der Realityshow gegeneinander an?

"Couple Challenge" ist zurück! RTLZWEI gibt der Realityshow ein neues Zuhause. Drei Staffeln der actiongeladenen Sendung liefen bereits erfolgreich auf RTL+, jetzt wird die Sendung mit einer neuproduzierten vierten Staffel erstmals im linearen Programm bei RTLZWEI zu sehen sein.

"Couple Challenge" kombiniert Elemente von Abenteuer- und Reality-TV in einem einzigartigen Format, das es so bis dato nicht im deutschen Fernsehen gegeben hat. Jedes der teilnehmenden Paare, bestehend aus Freunden, Liebespartnern oder Familienmitgliedern, stellt sich wöchentlich wechselnden Aufgaben und extremen Bedingungen, um seine Beziehung und Teamfähigkeit zu testen.

Drei Staffeln des Formats liefen bereits auf RTL+, im Spätsommer beginnen die Dreharbeiten für die neue Staffel, die jetzt erstmals auch im TV zu sehen sein wird. In der Show stellen sich die Stars ihren Ängsten, denn es geht hoch hinaus und tief ins Wasser. RTLZWEI castet derzeit die besten Paare für eine aufregende vierte Staffel des Erfolgsformats.

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI: "Promis, Paare, Wettkämpfe und ein ordentliches Preisgeld: 'Couple Challenge' bietet alles, was eine gute Realityshow braucht. Wir freuen uns darauf, dieses Format demnächst on air zu bringen. Aktuell suchen wir die besten Paare, das können auch Freunde, Verwandte und Gleichgesinnte sein. Na, wer traut sich?"

"Couple Challenge" wird von RTL Studios produziert. Die Ausstrahlung bei RTLZWEI und RTL+ ist für Frühjahr 2025 geplant.

Über "Couple Challenge":

Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.