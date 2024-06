UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Selzach wird «Kinderfreundliche Gemeinde»

Zürich, 02. Juni 2024 – Die Gemeinde Selzach erhielt heute Vormittag von UNICEF Schweiz und Liechtenstein erstmals das Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Damit ist sie bereits die achte Gemeinde im Kanton Solothurn, die dieses Label erhält. Um die Kinderfreundlichkeit in der Gemeinde nachhaltig zu steigern, legen die Verantwortlichen besonderen Wert auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen.

Diesen Sonntagmittag erhielt die Solothurner Gemeinde Selzach das UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Im feierlichen Rahmen des Chilbi-sonntags überreichte Desirée Zaugg, Spezialistin für Kinderrechte bei UNICEF Schweiz und Liechtenstein, die Urkunde an Franziska Grab, die Präsidentin der Arbeitsgruppe «Kinderfreundliche Gemeinde» Dabei betonte sie: «In den letzten Jahren hat Selzach mit unermüdlichem Engagement die verschiedenen Prozessschritte hin zum Label erfolgreich durchlaufen. Dafür möchte ich allen involvierten Personen und insbesondere der Arbeitsgruppe rund um Franziska Grab meinen Dank und meine Wertschätzung ausdrücken».

Mit der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» unterstützt UNICEF Schweiz und Liechtenstein Gemeinden bei der Umsetzung der Kinderrechte auf der kommunalen Ebene und zeichnet sie für dieses Bekenntnis aus. Der Auszeichnung ging ein längerer Prozess voraus, der vor zwei Jahren mit einer Standortbestimmung begann. Diese ergab, dass Selzach bereits wichtige Aspekte einer kinderfreundlichen Gemeinde erfüllt. So zeigt Selzach bereits eine starke Präsenz im Bildungsbereich und verfügt auch über vielversprechende Ansätze im Frühbereich und bei der Raumplanung. Verbesserungsbedarf besteht indes hinsichtlich der Förderung einer aktiven Partizipationskultur sowie der Implementierung von Evaluationsmechanismen zur Qualitätssicherung. Anschliessend an die Standortbestimmung fanden Workshops und Umfragen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern statt. Auf dieser Grundlage entwickelte die Gemeinde schliesslich einen Aktionsplan mit konkreten Massnahmen, welcher in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden soll.

Aktionsplan 2024-2028

Der Aktionsplan wurde mit viel Engagement und Motivation von der Arbeitsgruppe Kinderfreundliche Gemeinde erarbeitet und vom Gemeinderat genehmigt. Auf diese Weise soll die Kinderfreundlichkeit nachhaltig gesteigert werden in Selzach.

Der Aktionsplan umfasst vier übergeordnete Ziele:

Schaffung politischer Strukturen und Grundlagen zur Förderung der Kinder- und Jugendpartizipation Förderung der Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext Erweiterung und Bekanntmachung der Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche Verbesserung des öffentlichen Raums für Kinder und Jugendliche

Zur Umsetzung dieser Ziele hat die Gemeinde konkrete Massnahmen formuliert, unter anderem:

Einrichtung einer Kinder- und Jugendkommission

Angebot früher Sprachförderung

Optimierung der Pausenplatzgestaltung

Pilotprojekt eines Pausenkiosks

Schaffung eines Jugendraums

Angebot einer offenen Turnhalle

Verbesserung der Busverbindung zur Schule

Erhöhung der Schulwegsicherheit

Für die jeweiligen Massnahmen etabliert die Gemeinde Arbeitsgruppen, die für die Umsetzung in den kommenden Jahren verantwortlich sind. Die von Selzach gesetzten Schwerpunkte zielen somit darauf ab, die Gemeindeentwicklung nachhaltig auf die Bedürfnisse der Jüngsten auszurichten und sie direkt einzubeziehen.

Im Kanton Solothurn ist Selzach die achte Gemeinde, die von UNICEF Schweiz und Liechtenstein mit dem Label ausgezeichnet wurde. Boningen, Laupersdorf, Grenchen, Himmelried, Rodersdorf, Zuchwil sowie die Stadt Solothurn tragen das Label bereits. Seit 2021 unterstützt der Kanton Solothurn die Gemeinden finanziell bei den Zertifizierungskosten und setzt damit ein wichtiges Zeichen für die Förderung einer kommunalen Kinder- und Jugendpolitik. Diese Unterstützung erzielt eine grosse Wirkung und so befinden sich mit den Gemeinden Balsthal, Dornach und Oensingen weitere Solothurner Gemeinden im Prozess.

