La paix. Pour tous les enfants.

Zurich/Schwyz, 21 mars 2022 – Avec la plus grande colombe de la paix du monde, projetée samedi soir sur le Grand Mythen, l’UNICEF envoie un signal fort en faveur de la paix. En Ukraine et dans le monde entier.

Le monde, horrifié, a les yeux rivés sur l’Ukraine. Plus de 1,5 million d’enfants ont déjà dû quitter le pays. Une multitude d’autres ont été blessés ou sont morts. Des familles ont été déchirées à la frontière car les pères sont partis à la guerre. Chaque enfant dans le monde a le droit de grandir en bonne santé et en sécurité et de développer son potentiel. C’est ce qu’exige entre autres la Convention relative aux droits de l’enfant. Mais ces droits sont actuellement bafoués en Ukraine.

La projection d’une colombe de la paix sur le Grand Mythen doit permettre de diffuser dans le monde entier ce symbole de la paix présent au cœur de l’Europe. La colombe de la paix mesure plus d’un kilomètre de long et est la plus grande image de ce type jamais projetée. L’objectif de cette action est d’attirer l’attention sur les enfants en détresse en Ukraine, mais aussi de donner au monde le courage de bâtir un avenir pacifique. «Les conséquences de l’escalade du conflit sur la population civile prennent des proportions terrifiantes. Ce sont les enfants qui souffrent le plus», explique Bettina Junker, directrice d’UNICEF Suisse et Liechtenstein. D’innombrables familles ont été brutalement arrachées à leur quotidien et des millions d’enfants se trouvent encore au cœur des zones de conflit. Tous vivent un enfer indescriptible. La paix doit revenir. Maintenant!»

Les conséquences de la guerre ne sont pas seulement ressenties dans toute l’Europe, mais peut-être bientôt aussi dans le monde entier, notamment les pays en développement. En effet, l’Ukraine et la Russie sont d’importants producteurs mondiaux de céréales. Si celles-ci viennent à manquer, cela aura des conséquences directes sur la situation alimentaire d’un grand nombre de pays. «La Russie et l’Ukraine représentent plus de la moitié de l’offre mondiale d’huile de tournesol et environ 30% de l’offre mondiale de blé. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter un effondrement du système alimentaire mondial et donc une famine aux proportions dramatiques», a déclaré le secrétaire général de l’ONU António Guterres le 14 mars lors d’une conférence de presse à New York.

L’UNICEF adresse son message à la communauté mondiale pour que celle-ci s’engage en faveur de la paix. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir pacifique.

Information pour les rédactions

Sur l’action menée : le motif de la colombe de la paix a été créé par l’artiste suisse Simone Torelli. La projection a été possible grâce au soutien de Bluetrac, des habitants de la région de Mythen et du canton de Schwyz.

Contact médias : UNICEF Suisse et Liechtenstein, Jürg Keim, service de presse, j.keim@unicef.ch, 044 317 2241.

