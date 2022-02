UNICEF Schweiz und Liechtenstein

UNICEF und die MSC Foundation freuen sich über einen Spendenstand von 11 Millionen Euro für UNICEF

Ein neuer Meilenstein in der Geschichte der zwölfjährigen Partnerschaft: Die MSC Foundation erreicht 11 Millionen Euro an gesammelten Spenden für UNICEF.

MSC ist seit 2009 starke UNICEF Partnerin in den Bereichen Ernährung, Bildung und Nothilfe. Alles begann damit, dass MSC Kreuzfahrten – ein weltweit führendes Kreuzfahrtunternehmen und Tochtergesellschaft der MSC-Gruppe – gemeinsam mit UNICEF die Aktion «Get on Board for Children» startete. Ziel der Initiative war, die Passagiere auf MSCs Kreuzfahrtschiffen zum Spenden für UNICEF zu animieren und gleichzeitig Kinder und Familien über UNICEFs Arbeit zu informieren. In 12 Jahren Partnerschaft konnte MSC 11 Millionen Euro sammeln und damit UNICEF Programme auf der ganzen Welt unterstützen: die Förderung von Bildung in Brasilien, die Bekämpfung von Malaria und die Behandlung von über 115 000 mangelernährten Kindern im Südsudan, in Somalia, Malawi und China.

Neben finanzieller Unterstützung profitiert UNICEF auch von MSCs Expertise im Bereich Logistik. MSC unterstützte UNICEF immer wieder mit kostenlosen Seefrachttransporten, die die Lieferung von wichtigen Hilfsgütern an Kinder in Not erleichterten.

«Wir sind stolz darauf, dass unsere Partnerschaft mit UNICEF mit bisher 11 Millionen Euro einen weiteren Meilenstein erreicht hat», sagt Daniela Picco, Geschäftsführerin der MSC-Stiftung. «Diese Partnerschaft hat im Laufe der Jahre beeindruckende Ergebnisse für Kinder gebracht. Sie ist ein grossartiges Zeugnis für die starken familienorientierten Werte und Überzeugungen von MSC.»

Im Jahr 2021 erneuerte die MSC Foundation ihr Engagement für UNICEF und verlängerte die Partnerschaft bis Ende 2022. Aktuell wird von MSC ein UNICEF-Bildungsprogramm in der Elfenbeinküste unterstützt, wo 1,6 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen, unter anderem weil nicht genügend Klassenzimmer zur Verfügung stehen.

Über UNICEF UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat 75 Jahre Erfahrung in Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe. UNICEF setzt sich weltweit für das Überleben und das Wohlergehen von Kindern ein. Zu den zentralen Aufgaben gehören die Umsetzung von Programmen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Wasser und Hygiene sowie der Schutz der Kinder vor Missbrauch, Ausbeutung, Gewalt und HIV/Aids. UNICEF finanziert sich ausschliesslich durch freiwillige Beiträge und wird in der Schweiz und Liechtenstein durch das Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein vertreten. Seit 62 Jahren setzt sich UNICEF Schweiz und Liechtenstein für Kinder ein – im Ausland wie im Inland.