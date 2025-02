Revalize, Inc

Blick in die Zukunft der Fertigungsindustrie: Neue Studie von Revalize prognostiziert großes technologiegetriebenes Wachstum für 2025 und darüber hinaus

Jacksonville, Fla. (ots/PRNewswire)

Die Einführung neuer Technologien (36 Prozent), die Entwicklung neuer Produkte (29 Prozent) und die Verbesserung von Datensicherheit und Datenschutz (26 Prozent) haben für Fertigungsunternehmen im Jahr 2025 oberste Priorität.

Fachkräfte in der Fertigung und im Ingenieurwesen bereiten sich auf die Anforderungen an die zukünftigen Mitarbeiter vor, indem sie bestehende Talente weiterbilden (39 Prozent) und kontinuierliches Lernen fördern (37 Prozent).

Revalize, ein weltweit führender Anbieter von CAD-, CPQ- und PLM-Softwarelösungen für Hersteller, hat eine neue Studie darüber veröffentlicht, was Fertigungsunternehmen im Jahr 2025 priorisieren, welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen und wie die Zukunft der Branche aussehen wird. Für den Bericht mit dem Titel „Intelligente Fertigung 2025: Trends für das Digital First-Zeitalter und darüber hinaus" wurden 500 Entscheidungsträger für CPQ-, PLM-, Engineering-Modellierungs- und Simulationssoftware in den USA und Deutschland befragt. Es wurden drei Schlüsselthemen identifiziert, auf die sich Fertigungsunternehmen im Jahr 2025 und darüber hinaus konzentrieren werden: Tools und Talente, Datensicherheit und Schritthalten mit neuen Technologien und Fachkräftemangel. Insgesamt wurde festgestellt, dass Unternehmen ihre Investitionen in Software und ihre Fertigungs- und Engineering-Teams im Jahr 2025 deutlich erhöhen werden.

Das verarbeitende Gewerbe wird eine wichtige Rolle für den zukünftigen Erfolg der Wirtschaft spielen, da in der Industrie 13,6 Prozent der weltweit beschäftigten Bevölkerung arbeitet und sie etwa 16 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht. Trotz des prognostizierten anhaltenden Wachstums der Branche ergab die Studie von Revalize, dass Fertigungsunternehmen im nächsten Jahr vor mehreren Herausforderungen stehen werden. Sie müssen sich unter anderem in der sich schnell verändernden technologischen Landschaft zurechtfinden. Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), fortschrittliche Robotik und Internet of Things (IoT) werden verändern, wie ein Wettbewerbsvorteil in Zukunft aussieht. Zudem müssen Unternehmen ihre Belegschaften umschulen und weiterbilden und sich so an neue Tools und Bedingungen anpassen.

Den vollständigen Bericht können Interessierte hier herunterladen: revalizesoftware.com/de/digital-library/revalize-manufacturing-report-2025/

