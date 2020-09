Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz

Kreuzlingen: Benefizkonzert für Kinder in Not

Im Rahmen ihrer Maturaarbeit organisiert die 18-jährige Hüttlingerin Leila Gerosa am 25. September ein Benefizkonzert mit ihrem eigens gegründeten Kinderchor. Die gesammelte Kollekte fliesst zu Gunsten von notleidenden Kindern an SOS-Kinderdorf.

Kreuzlingen – «Kinder helfen Kindern», diesem Motto hat Leila Gerosa ihre Maturaarbeit gewidmet: «Mich hat schon immer schockiert, in welcher Armut viele Kinder in anderen Ländern aufwachsen müssen», so die 18-jährige Hüttlingerin. Ihren Berufswunsch Primarlehrerin, ihre Motivation zu helfen und ihre Leidenschaft für Musik verbindet Gerosa für den praktischen Teil ihrer Maturaarbeit nun zu einem Benefizkonzert. Dafür hat sie einen eigenen Kinderchor gegründet. Mit insgesamt 12 Primarschüler*innen probt sie seit Wochen fleissig für den grossen Abend am 25. September im Kult-X in Kreuzlingen.

Schweizerdeutsche Adaptionen

Ihre Band und der Chor tragen dafür bekannte Songs aus aller Welt vor, die sie als schweizerdeutsche Variante umsetzen. «Die Kinder sollen nicht nur auswendig lernen, was sie dem Publikum präsentieren, sondern auch verstehen, was sie singen», erklärt Gerosa. Neben dem musikalischen Teil präsentiert sie während des Benefiz-Anlasses auch die Organisation SOS-Kinderdorf und den Hintergrund des Projekts.

Gute Unterhaltung für einen guten Zweck

Die gesammelten Spendengelder kommen vollumfänglich SOS-Kinderdorf zugute. Der Besuch des Benefizkonzerts ist gratis, die Kollekte für das Publikum freiwillig. Gerosas Anliegen mit dem Anlass ist klar: «Ich möchte mit den Stimmen von Kindern anderen Kindern aus nicht-privilegierten Gesellschaften helfen und ihnen so eine Chance auf eine bessere Zukunft ermöglichen».

Eckdaten

Wann: 25. September 2020, 18:00 Uhr

Wo: Kult-X, Hafenstrasse 8, 8280 Kreuzlingen

Schutzkonzept: Die Chorproben der Primarschüler wurden von der Schule bewilligt. Vor Ort besteht während des Konzerts Maskenpflicht. Aufgrund der Grösse des Konzertsaals ist die Zuschaueranzahl begrenzt. Desinfektionsmittel steht den Besuchenden zur Verfügung. Der Abstand von mindestens 1.5 Metern zwischen Bühne und Publikum wird eingehalten.

Leila, ihr Kinderchor und SOS-Kinderdorf würden sich über eine Berichterstattung zum Benefizkonzerts in Ihrer Zeitung oder eine Erwähnung in Ihrem Eventkalender freuen. Selbstverständlich sind Sie auch herzlich eingeladen, selbst am Konzert teilzunehmen und auf Wunsch können wir Ihnen nach dem Event gerne Bilder zustellen.

Medienkontakt: Nathalie Rutz Mediensprecherin Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz Tel.: 031 979 60 64 E-Mail: nathalie.rutz@sos-kinderdorf.ch SOS-Kinderdorf SOS-Kinderdorf gibt in über 135 Ländern Kindern in Not ein liebevolles Zuhause und schützt gefährdete Kinder vor dem Verlust ihrer Familie. Die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz ist ein privates, politisch und konfessionell ungebundenes Kinderhilfswerk und finanziert SOS-Programme in Entwicklungsländern. Weitere Informationen unter: www.sos-kinderdorf.ch