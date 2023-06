Valiant Holding AG

Neue Valiant Geschäftsstelle in Altstetten eröffnet

Im Zürcher Kreis 9 gehen am 3. Juli 2023 die Türen der neuen Valiant Geschäftsstelle auf. Damit ist die lila Bank an sieben Standorten im Kanton Zürich vertreten.

Die neue Geschäftsstelle befindet sich an der Buckhauserstrasse 49 an zentraler Lage - optimal erreichbar für Privatkundinnen und -kunden und in unmittelbarer Nachbarschaft vieler Gewerbebetriebe. «Wir beraten sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden. Dabei ist die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden für uns die Basis jeder Zusammenarbeit und Grundstein des Vertrauens», erläutert Geschäftsstellenleiter Valon Loki. Gemeinsam mit seinem Team freut er sich auf persönliche Gespräche und Begegnungen.

Persönliche Beratung und digitale Dienstleistungen verbinden

Die lila Bank bietet auch in Altstetten digitale Beratungsangebote an, welche die Abwicklung einfacher Bankgeschäfte für Kundinnen und Kunden im Alltag beschleunigen. Möglich wird dies dank modernster Technologie und dem innovativen Geschäftsstellenkonzept: So erfolgt der Empfang der Kundinnen und Kunden per Video, vertiefte Gespräche zu Themen wie Vorsorge, Hypotheken oder Anlagen können direkt mit den vor Ort tätigen Kundenberatenden geführt werden. Beratungstermine sind selbstverständlich auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich.

Tag der offenen Tür

Einen ersten Blick auf die moderne Geschäftsstelle und ihre digitalen Möglichkeiten können Besuchende am Freitag, 30. Juni 2023, zwischen 12 und 20 Uhr werfen. Valiant lädt Interessierte herzlich ein, vorbeizukommen und die Eröffnung zu feiern. Zusätzlich dürfen sich Besuchende mittags über Snacks sowie abends zusätzlich auf Drinks in der lila Sommerlounge freuen.

Weitere Informationen und ein Video sind hier erhältlich: valiant.ch/altstetten

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon 67 Auszubildende.