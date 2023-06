Valiant Holding AG

Fünfte Zinssatzerhöhung im Sparsortiment von Valiant

Per 1. Juli 2023 erhöht Valiant die Zinssätze auf sämtlichen Konten des Sparsortiments. Per 1. August 2023 folgen Zinssatzerhöhungen im Vorsorgesortiment.

Valiant reagiert umgehend auf den Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, welche den Leitzins heute um 0,25 Prozent erhöht hat. «Mit der Weitergabe der Zinssatzerhöhungen halten wir unser Versprechen, unsere Kundinnen und Kunden umgehend von den Vorteilen profitieren zu lassen. So erhöhen wir die Zinsen auf dem Sparsortiment bereits zum fünften Mal. Auch Inhaberinnen und Inhaber von Vorsorgekonten dürfen sich über höhere Zinsen freuen», so Valiant CEO Ewald Burgener.

Die lila Bank hat durch die laufende Erhöhung der Zinssätze mehrfach bestätigt, dass sich Sparen bei Valiant noch mehr lohnt. Auch das im Februar 2023 lancierte Sparkonto Plus bietet einen Vorzugszinssatz: Wer Neugeld auf das Sparkonto Plus transferiert, kann von einem Zinssatz von 1,5 Prozent profitieren. Weitere Informationen: valiant.ch/sparkonto-plus

Kontakt für Analysten und Investoren: Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon 67 Auszubildende.