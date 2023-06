Valiant Holding AG

Neue Valiant Geschäftsstelle in Schaffhausen eröffnet

Die geografische Expansion schreitet voran. Mit dem Standort an der Oberstadt 3 in Schaffhausen ist die lila Bank neu bereits in 15 Kantonen präsent.

Am 5. Juni 2023 eröffnet Valiant die neue Geschäftsstelle in der historischen Altstadt von Schaffhausen. Der Standort an der Oberstadt 3 ist optimal erreichbar und liegt inmitten vieler Geschäfte. Geschäftsstellenleiter Markus Häusermann freut sich mit seinem Team auf den grossen Tag: «Die persönliche Beratung unserer Kundinnen und Kunden liegt uns am Herzen und wir bieten ihnen einfache Lösungen für all ihre Finanzfragen.» Wie sein ganzes Team ist auch er in der Region bestens vernetzt. Sie betreuen sowohl Privat- als auch Geschäftskunden.

Moderne Geschäftsstelle – persönliche Beratung

Valiant setzt auch in Schaffhausen auf ihr innovatives Geschäftsstellenkonzept, das persönliche Beratung und digitale Dienstleistungen miteinander verbindet. So erfolgt der Empfang beispielsweise per Video, vertiefte Gespräche zu Themen wie Vorsorge, Hypotheken oder Anlagen können direkt mit den vor Ort tätigen Kundenberatenden geführt werden. Selbstverständlich können auch Beratungstermine ausserhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 3. Juni 2023, lädt Valiant die Bevölkerung von Schaffhausen und Umgebung herzlich ein, sich ein Bild von der modernen Geschäftsstelle und ihren digitalen Möglichkeiten zu machen. Der Tag der offenen Tür dauert von 10 bis 16 Uhr. Die Besuchenden können sich auf einen Wettbewerb, etwas zu Essen und einen speziell feinen – vom Barista vor Ort frisch zubereiteten - Kaffee freuen.

Expansion bis 2024

Valiant, deren Wurzeln ins Jahr 1824 zurückreichen, expandiert zwischen Genfersee und Bodensee. Mit den Standorten in Altstetten und Muttenz werden alle 14 geplanten Eröffnungen dieser Strategieperiode bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Weitere Informationen und ein Video sind hier erhältlich: valiant.ch/schaffhausen

Kontakt für Medienschaffende: Nathalie Hertig, Mediensprecherin, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon 67 Auszubildende.