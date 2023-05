Valiant Holding AG

Assemblée générale 2023 de Valiant : toutes les propositions acceptées

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Assemblée générale 2023 de Valiant : toutes les propositions acceptées

Lors de la 26e assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA du 17 mai 2023, les actionnaires ont clairement approuvé toutes les propositions du conseil d’administration.

Après trois ans sans présence physique, la 26e assemblée générale de Valiant s’est de nouveau déroulée en présence des actionnaires. Lors de l’assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA à Berne, 988 actionnaires étaient présents. Représentant 8 109 098 voix (51.35 %), ils ont soutenu toutes les propositions du conseil d’administration, notamment les modifications de statuts proposées. Les statuts ont été mis à jour dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme et formulés dans le respect de l’égalité des genres. Ils comprennent aussi les principes pour l’organisation d’assemblées générales hybrides ou virtuelles. Le conseil d’administration a cependant toujours l’intention de tenir physiquement l’assemblée générale.

Des dividendes stables

Lors de l’assemblée générale de Valiant Holding SA, les actionnaires se sont prononcés en faveur d’un dividende stable. Il demeure inchangé à 5 francs par action. Le taux de distribution est de 61 % et se trouve dans la fourchette cible de 50 à 70 % fixée par le conseil d’administration. Au total, 78,96 millions de francs seront versés aux actionnaires.

Vous trouverez les résultats des votes ainsi que de plus amples informations au sujet de l’assemblée générale de Valiant ici : valiant.ch/ag

Contact pour les analystes et les investisseurs : Joachim Matha, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

Contact pour les journalistes : Nathalie Hertig, porte-parole, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

À propos de Valiant

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant qui exerce ses activités exclusivement en Suisse. Elle propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans quinze cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 37,1 milliards de francs et emploie plus de 1100 collaboratrices et collaborateurs, dont 67 personnes en formation.