Valiant eröffnet in Wohlen ihren hundertsten Standort

Medienmitteilung, 11. November 2021

Am 15. November öffnet Valiant erstmals die Tür für Kundinnen und Kunden im Freiamt und erschliesst damit neu auch die Wirtschaftsregion zwischen Aarau und Zug. Acht Valiant Mitarbeitende sind in Wohlen tätig und machen Privatkunden und KMU das Finanzleben einfacher.

Die neue Geschäftsstelle Wohlen betreut sowohl Privat- wie auch Unternehmenskunden im Freiamt. «Wir freuen uns sehr darauf, dass wir Valiants hundertsten Standort eröffnen können», sagt Michele Macaluso, Geschäftsstellenleiter in Wohlen. Das Freiamt sei für Valiant im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie eine wichtige Region. «Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer bodenständigen Kultur und der hohen Beratungskompetenz im Freiamt weitere Kundinnen und Kunden gewinnen werden.»

Lokale Experten für alle Finanzbelange

Bereits seit dem Frühjahr sind Geschäftsstellenleiter Michele Macaluso und sein Team vor Ort am Postplatz 6. Macaluso, wohnhaft in Seon, ist eidgenössisch diplomierter Bankwirtschafter und war in den letzten zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Neuen Aargauer Bank tätig, zuletzt als Geschäftsstellenleiter in Villmergen. Den Bereich Unternehmenskunden leitet mit Martin Schertenleib ein weiterer regional bestens bekannter Finanzexperte. Der ehemalige Leiter Firmenkunden Freiamt der Neuen Aargauer Bank wechselte ebenfalls im Frühjahr zu Valiant. Er hat Betriebsökonomie an der Fachhochschule Nordwestschweiz studiert und einen EMBA in Management und Leadership erworben. Somit können sich die Kundinnen und Kunden im Freiamt auf ein bereits eingespieltes und regional bestens vernetztes Team freuen.

Lila Qualitäten

Dabei setzt das Team auf die bewährten lila Qualitäten: Bodenständigkeit gepaart mit hoher Beratungs- und Fachkompetenz. «Valiant ist eine kundennahe Regionalbank mit kurzen Entscheidungswegen, das ist in unserer DNA verankert», sagt Martin Schertenleib. «Unsere Kundinnen und Kunden werden spüren, dass wir kompetent und unkompliziert auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen.»

Moderne Geschäftsstelle

In den Sommermonaten wurden die Räumlichkeiten auf zwei Stockwerken umgebaut. Die Geschäftsstelle ist mit einer modernen Kundenzone ausgestattet, wo Mitarbeitende die Kundinnen und Kunden per Video empfangen. Je nach Bedürfnis werden diese anschliessend per Video, Telefon oder von den vor Ort anwesenden Kundenberatenden betreut. Für kleinere Anliegen ist in einem separaten Raum sogar Selbstbedienung möglich. Am Samstag, 13. November 2021, findet von 10 bis 16 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Die Bevölkerung von Wohlen und Umgebung ist herzlich eingeladen, sich ein Bild von der modernen Valiant Geschäftsstelle zu machen.

Bald 101 Geschäftsstellen

Valiant, deren Wurzeln ins Jahr 1824 zurückreichen, expandiert zwischen Genfersee und Bodensee. Zwischen 2020 und 2024 eröffnet sie schweizweit 14 zusätzliche Geschäftsstellen. Im Zuge ihrer Expansion schafft sie 170 zusätzliche Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung. Im 2021 hat sie bereits neue Geschäftsstellen in Oerlikon, Liestal und Bülach eingeweiht. Am 29. November öffnet in Frauenfeld der 101. Valiant Standort seine Tür.

Weitere Informationen und ein Video sind hier erhältlich: valiant.ch/wohlen

Kontakt für Medienschaffende: Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist an 100 Standorten in folgenden 13 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,9 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.