Valiant Holding AG

Eröffnung der Valiant Geschäftsstelle in Bülach

Bern, 28. Oktober 2021

Die Expansion geht weiter: Am Montag, 1. November öffnet Valiant erstmals die Tür für Kundinnen und Kunden im Zürcher Unterland.

Die neue Geschäftsstelle Bülach unter der Leitung von René Häderli betreut sowohl Privat- wie auch Unternehmenskunden im Zürcher Unterland. Es ist die zweite Geschäftsstelle von Valiant im Kanton Zürich: «Bülach ist ein wirtschaftliches Zentrum und von grosser Bedeutung für unsere Expansion. Wir freuen uns sehr, diesen Weg im Zürcher Unterland zu beschreiten», sagt CEO Ewald Burgener.

Bodenständig und Kompetent

Valiant setzt sich zum Ziel, das Finanzleben der Kundinnen und Kunden zu vereinfachen. «Eine bodenständige Unternehmenskultur, einfache und klare Beratung, kurze Entscheidungswege – das macht Valiant aus. Wir wollen die Kundinnen und Kunden mit einem exzellenten Service überzeugen», erläutert Geschäftsstellenleiter René Häderli und ist überzeugt, «dass diese Eigenschaften auch am Fuss des Dättenberges sehr gefragt sind».

Lokale Experten für alle Finanzbelange

René Häderli, 41-jähriger Wirtschaftsjurist, verfügt über eine langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung und ist bestens in der Region verankert. Mit seiner Familie wohnt er seit Jahren im Zürcher Unterland. Ab sofort betreut Valiant aus Bülach heraus Privatkunden, Selbständigerwerbende sowie kleine und mittelgrosse Unternehmen in allen Finanzfragen. Ob Finanzierung, Vermögensberatung oder Vorsorgelösung – die Beratung wird stets auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zugeschnitten.

Valiant geht auf individuelle Bedürfnisse ein

Die Geschäftsstelle liegt an der Kasernenstrasse 7 und ist mit einer modernen Kundenzone ausgestattet. Die Kundinnen und Kunden werden von Valiant Mitarbeitenden per Video empfangen. Je nach Bedürfnis werden sie anschliessend per Video, Telefon oder von den vor Ort anwesenden Kundenberatenden betreut. Bei kleineren Anliegen ist in einem separaten Raum sogar Selbstbedienung möglich.

Sieben Geschäftsstellen im Kanton Zürich

Valiant, deren Wurzeln ins Jahr 1824 zurückreichen, expandiert zwischen Genfersee und Bodensee. Bis 2024 eröffnet sie schweizweit 14 zusätzliche Geschäftsstellen. Im Zuge ihrer Expansion schafft sie 170 zusätzliche Vollzeitstellen, davon 140 in der Kundenberatung. Sieben Geschäftsstellen werden im Kanton Zürich eröffnet. Im Mai 2021 hat Valiant den Standort in Oerlikon eingeweiht. Und für die neuen Geschäftsstellen in Wädenswil, Meilen, Winterthur und Uster hat Valiant bereits Lokalitäten gefunden.

Weitere Informationen und ein Video sind hier erhältlich: valiant.ch/buelach

Kontakt für Medienschaffende: Simon Bickel, Mediensprecher, 031 320 96 18, medien@valiant.ch

Über Valiant Valiant ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister. Valiant ist ausschliesslich in der Schweiz tätig und bietet Privatkunden und KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist an 99 Standorten in folgenden 13 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Solothurn, St. Gallen, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 35,2 Milliarden Franken und beschäftigt über 1000 Mitarbeitende – davon 80 Auszubildende.