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KPT mit positivem Jahresergebnis und hoher Kundenzufriedenheit

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Bern (ots)

Die KPT schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem positiven Unternehmensergebnis von 59 Millionen Franken ab. Treiber waren eine starke Performance der Kapitalanlagen sowie ein solides versicherungstechnisches Ergebnis. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen Fortschritte bei der Digitalisierung, der Kundenzufriedenheit und der finanziellen Stabilität. Im Verwaltungsrat verstärkt sich die KPT mit Franziska König.

Die KPT hat sich 2025 in einem anspruchsvollen Umfeld gezielt weiterentwickelt. Mit dem neuen Kundenportal KPTnet, der KPT App sowie der Website wurde die digitale Erlebniswelt für Kundinnen und Kunden umfassend optimiert. Auch die Kundenzufriedenheit erreichte im Herbst 2025 einen neuen Höchstwert. "Dieser Erfolg ist den rund 770 Mitarbeitenden zu verdanken, die sich täglich für unsere über 500'000 Versicherten einsetzen", freut sich KPT-CEO Thomas Harnischberg.

Finanziell erfolgreiches Jahr

Nach dem Rekordwachstum 2022/2023 befindet sich die KPT weiterhin in einer Phase der Konsolidierung und Stabilisierung. Dabei steht die Balance zwischen finanzieller Stabilität und mittelfristigem Wachstum im Fokus. Trotz eines leichten Rückgangs im Jahr 2026 liegt der Kundenbestand in der Grundversicherung mit 437'000 Versicherten weiterhin deutlich über dem Niveau zu Beginn der Strategieperiode.

Finanziell blickt die KPT auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Dank einer guten Performance der Kapitalanlagen und einem soliden versicherungstechnischen Ergebnis (Combined Ratio 99.8%) im KVG und VVG-Geschäft weist die KPT 2025 auf Konzernebene ein positives Unternehmensergebnis von 59 Mio. Franken aus. Die Solvenz im KVG-Geschäft konnte weiter verbessert werden, die KPT steht auf einer soliden Kapitalbasis und wird die Reserven weiter aufbauen.

Einfach, digital und genossenschaftlich

Die KPT will bis 2027 die einfachste Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus werden. "Wir fokussieren auf das, was unsere Kunden wirklich brauchen: beste Preis-Leistung und einfache Kundenerlebnisse", erklärt Thomas Harnischberg. Gleichzeitig stärkt die KPT ihre Verankerung als Genossenschaft: "Anders als viele Mitbewerber gehören wir als Genossenschaft unseren Versicherten." Deshalb engagiert sich die KPT mit dem Auffangnetz Gesundheit für soziale Projekte und Solidarität im Gesundheitswesen.

Das politische und regulatorische Umfeld bleibt gemäss Thomas Harnischberg herausfordernd: "Wir wünschen uns eine sachliche und partnerschaftliche Diskussion über die Zukunft unseres Gesundheitswesens, die über den reinen Kostenfokus hinausgeht und Qualität sowie Versorgung stärker gewichtet." Gefordert seien deshalb alle Akteure: "Nur wenn Leistungserbringer, Pharma, Krankenkassen und Versicherte an einem Strick ziehen, kommen wir weiter."

Franziska König neu im Verwaltungsrat

Anlässlich der Delegiertenversammlung wurde die 53-jährige Franziska König in den Verwaltungsrat der KPT gewählt. Sie verfügt u.a. über einen Master in Umweltwissenschaften der ETH Zürich und arbeitet seit 2021 als Head Health Services bei der börsenkotierten Galenica Gruppe. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische Weiterentwicklung des Dienstleistungsportfolios und die Kooperationen mit Krankenversicherern. Zuvor war sie neun Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei einer Schweizer Krankenversicherung tätig - unter anderem in der Unternehmensentwicklung sowie im Partner- und Produktmanagement. Verwaltungsratspräsident Dr. Walter Bosshard freut sich auf das neue Mitglied des Verwaltungsrates: "Mit Franziska König stösst eine profilierte Gesundheitsexpertin zur KPT. Sie kennt die Krankenversicherungsbranche und wird uns auf dem Weg zur einfachsten Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus wirksam unterstützen."