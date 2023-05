Universität St. Gallen

Krieg im Jahr 2023 - Ende des Pazifismus? Einladung zu öffentlichem Podium und Philosophie-Konferenz "What Comes After" mit Eva Illouz, Albrecht Koschorke und weiteren Denker:innen in St.Gallen

Die internationale Konferenz «What Comes After?» bringt vom 11. bis 13. Mai 2023 eine Gruppe von weltweit führenden Philosoph:innen, Sozial- und Literaturwissenschaftler:innen an der HSG zusammen. Die öffentliche Tagung schafft eine Plattform für die Reflexion über die Vorsilbe «post» und zieht eine Bilanz der geistigen und politischen Bewegungen, die die Welt geprägt haben. Titel der Konferenz: «Making and Unmaking of the 'Post-Age'». Unter den Referent:innen sind Eva Illouz, Philipp Felsch, Eva Geulen, Boris Groys, Bonnie Honig, Axel Honneth, Albrecht Koschorke, Christoph Menke, Melanie Möller, Robert Pippin, Martin Puchner und Jini Kim Watson.

Weiterhin diskutieren im Rahmen der internationalen Konferenz drei führende Intellektuelle über Krieg und Frieden, Militarismus und Pazifismus in der Gegenwart. Wie steht es um die «Zukunft des Pazifismus», von der Bertrand Russell im Jahre 1943 sprach? Müssen wir die Erfahrungen des Ukraine-Kriegs dazu nutzen, den Pazifismus zu begraben? Auf dem Podium diskutieren Svenja Flaßpöhler (Chefredakteurin des Philosophie Magazins, Berlin), James Davis (Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik, Universität St. Gallen), und Christoph Menke (Professor für Politische Philosophie und Rechtsphilosophie, Universität Frankfurt).

Medienschaffende und Öffentlichkeit sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht nötig.

