Universität St. Gallen

Öffentliche Podiumsdiskussion: «Vision einer Schweiz in Europa»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende und Öffentlichkeit

Wie steht es um die Beziehung der Schweiz zur EU – auch mit Blick auf das 2025 auslaufende Stromabkommen? Ein öffentliches Podiumsgespräch an der HSG geht am 28. März 2023 dem Diskurs um die «Vision einer Schweiz in Europa» nach. Wie prägt die öffentliche Diskussion den Umgang mit den gegenwärtigen Herausforderungen? Wie können wir alternative, zukunftsorientierte Narrative anbieten? Und wann sind wir bereit, uns persönlich in die Debatte einzubringen und uns zu positionieren?

Folgende Gäste diskutieren auf dem Podium an der HSG:

Christina Neuhaus, Leitung NZZ Ressort Inland

Beni Würth, Ständerat St.Gallen

Christian Fichter, Sozial- und Wirtschafspsychologe an der FH Kalaidos

Moderation: Tina Freyburg, Politikwissenschaftlerin an der HSG und Leitung des Projekts Chancenbarometer Schweiz, und Nathaly Bachmann, Geschäftsführerin StrategieDialog21 und CEO Essence Relations

Wann: Dienstag, 28. März 2023, 18.15 Uhr

Wo: Hauptgebäude der Universität, Raum 01-014

Jakob Kellenberger leitete als Chef­unterhändler die Verhandlungen mit der EU zu den Bilateralen I. Über seine Verhandlungen mit der EU schreibt er: «Mit Angst wird von allen Seiten argumentiert, auch auf die Gefahr hin, sich zu blamieren». Der gebürtige Appenzeller plädiert für eine offene europapolitische Diskussion und eine ehrliche Auseinandersetzung mit unserer Einstellung zur EU. Das Podiumsgespräch «Vision einer Schweiz in Europa» nimmt diesen Faden auf.

Weitere Informationen zur thematisch verwandten Vorlesungsreihe des öffentlichen Programms finden Sie im Anhang. Das Podium bildet den Abschluss der Ringvorlesung von Prof. Dr. Tina Freyburg und weiterer Forschender an der Universität St.Gallen (HSG).

Medienschaffende und Öffentlichkeit sind herzlich willkommen.

Journalist:innen sind gebeten, sich anzumelden bei nb@essence-relations.ch.

Kontakt für inhaltliche Rückfragen zum Thema:

Prof. Dr. Tina Freyburg, Institut für Politikwissenschaft (IPW-HSG)

+41 71 224 26 00, tina.freyburg@unisg.ch

Kontakt für Medien:

Nathaly Bachmann, Geschäftsführerin StrategieDialog21 und CEO Essence Relations AG

+41 43 540 20 40, nb@essence-relations.ch

Bild: Unsplash

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.linkedin.com/school/university-of-st-gallen www.twitter.com/HSGStGallen www.youtube.com/HSGUniStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus – Das Unimagazin für Tablets und Smartphones: www.hsgfocus.unisg.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.