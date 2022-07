Universität St. Gallen

Um den Klimawandel zu verlangsamen, muss die Gleichstellung der Geschlechter beschleunigt werden

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Der Klimawandel könnte effektiver bekämpft werden, wenn Politik und Wirtschaft die Gleichstellung der Geschlechter aktiver in ihre Strategien miteinbeziehen würden. Die beiden grossen Herausforderungen unserer Zeit müssen zusammen bedacht und angepackt werden.

Echte Fortschritte bei der ökologischen Nachhaltigkeit erfordern Lösungen, die auch die soziale Nachhaltigkeit und insbesondere die Gleichberechtigung der Geschlechter umfassen. Zu diesem Schluss kommen Jamie L. Gloor und Ihre Kolleg:innen Eugenia Bajet Mestre und Winfried Ruigrok von der Universität St.Gallen (HSG) und Corinne Post von der School of Business der Villanova University in einem Artikel, der jetzt in der Harvard Business Review (HBR.org) veröffentlicht wurde.

Weitere Informationen finden Sie in der angehängten Medienmitteilung.

Kontakt:

Prof. Dr. Jamie L. Gloor

Assistenzprofessorin ( CCDI-HSG, FIM-HSG)

School of Management

jamie.gloor@unisg.ch

Bild: Adobe Stock / Rawpixel.com

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.