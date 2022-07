Universität St. Gallen

Effizient und kompetent durch den Datendschungel

Sehr geehrte Medienschaffende

Führungskräfte überschätzen häufig ihre Fähigkeit, klar über Daten zu sprechen. Der Datendschungel wird immer dichter, die Analyse immer anspruchsvoller. Die Aussagekraft von Präsentationen lässt nach. Wie also sind klare Botschaften aus der Fülle von Daten zu gewinnen?

Aufschluss gibt das neue Buch von Martin Eppler « How to Talk about Data». Der Autor ist Professor am Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St.Gallen (HSG). Er sieht unter anderem Jargon, Analysemüdigkeit und falsche Selbsteinschätzung als Hindernisse auf dem Weg zu einer verständlichen «Datensprache».

In einem Videobeitrag der HSG fasst Martin Eppler wichtige Punkte seines Buches zusammen. So wird deutlich, wie Manager – aber auch alle anderen, die mit Daten befasst sind – klar, kompetent und kritisch über ihre Erkenntnisse sprechen können. Eine unverzichtbare Voraussetzung für einen konstruktiven Dialog über Daten und gut begründete Entscheidungen.

Prof. Dr. Martin Eppler steht für Medienanfragen und Hintergrundgespräche zur Verfügung. Gerne unterstützen wir Sie bei der Kontaktaufnahme.

Prof. Dr. Martin Eppler

Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement ( MCM-HSG)

+41 71 224 22 97, martin.eppler@unisg.ch

