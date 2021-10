Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Sofisticada marca de licor chinês Red Xifeng destaca-se na quinta edição da Cúpula da Next

O Red Xifeng, um licor sofisticado do renomado destilador chinês Xifeng Group, foi apresentado como o principal produto na Cúpula da NEXT (Singapura 2021), realizada na quarta-feira em Singapura.

Com uma história de três mil anos, o licor Xifeng é um representante típico das marcas chinesas "made in China" e que se tornam globais. Ele engloba os traços de "harmonia universal" da cultura chinesa.

A presença dos produtos da Red Xifeng na Cúpula demonstrou a franqueza e a responsabilidade da China perante o mundo, além do estilo da China como um grande país e a sólida tradição de uma civilização antiga.

Como precursor na transformação digital das indústrias tradicionais, o licor Xifeng aproveitará as oportunidades apresentadas pela quinta Cúpula da Next, a nova rodada da revolução científica, tecnológica e industrial, a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) e o padrão de desenvolvimento de dupla circulação para integrar os recursos de alta qualidade do mundo, promover a qualidade e a inovação tecnológica. A marca pretende aprofundar a cooperação comercial internacional, visando aprimorar a influência da marca e demonstrar o encanto dos produtos Made-in-China, além da cultura do licor chinês, afirmou Zhang Zheng, presidente do Xifeng Group.

Com sede na província de Shaanxi, no noroeste da China, berço das culturas das dinastias Zhou, Qin, Han e Tang e a área central do BRI, o Xifeng Group exerce influências econômicas e culturais na construção do Cinturão e Rota.

Nos últimos anos, o Xifeng Group iniciou a construção de projetos culturais como o museu do licor Xifeng e a antiga rua Xifeng, e promoveu o festival cultural do licor chinês sabor Feng, integrando todos os recursos de mídia para desenvolver a cultura do licor em múltiplas formas, níveis e em três dimensões sob o BRI e impulsionar a disseminação da cultura chinesa.

A Cúpula da NEXT foi realizada com sucesso em Auckland, Hangzhou e Dubai em quatro edições consecutivas.

