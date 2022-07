Revuto

Revolution aus dem kroatischen Revuto: Lebenslange Abonnements für die meisten beliebten Streaming-Dienste jetzt für Nutzer verfügbar

Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire)

Der NFT-Verkauf beginnt am Montag, 11. Juli um 12 Uhr MEZ

Ein Jahr nach seinem sensationellen Erfolg bringt Revuto, eines der bekanntesten kroatischen Start-ups, das die digitale Abonnementverwaltung revolutioniert, eine weitere Innovation auf den Markt. Dieses Mal handelt es sich um ein einzigartiges und innovatives Produkt - lebenslange digitale Abonnements für die beliebtesten Streaming-Dienste über die Revulution NFT. Ab dem 11. Juli können insgesamt 10.000 interessierte Nutzer eine limitierte Auflage des NFT auf der Revuto- Website erwerben.

„Basierend auf dem Feedback, das wir von unseren 350.000 aktiven und verifizierten Nutzern erhalten haben, haben wir uns entschlossen, etwas anzubieten, was bisher niemand hat - Revulution NFT, d.h. ein Produkt, das ein Abonnement für die meisten beliebten Streaming-Dienste garantiert, und zwar so, dass Revuto die monatlichen Abonnementkosten des NFT-Besitzers deckt, solange der Nutzer die NFT in der Revuto-App hält. Noch interessanter ist, dass die Nutzer, falls sie sich entscheiden, das Abonnement nicht mehr zu nutzen, das in das NFT investierte Geld zurückerhalten oder sogar Geld verdienen können, indem sie das NFT an einen anderen Nutzer verkaufen", sagt Vedran Vukman, CEO und Mitbegründer von Revuto.

Wie funktioniert das? Nach Abschluss des Kaufs stellt Revuto dem Nutzer eine digitale Debit-Mastercard zur Verfügung, mit der er seine Abonnements bezahlen kann. Darüber hinaus ermöglicht der Revulution NFT den Handel an den Kryptobörsen und eröffnet damit einen völlig neuen, sekundären digitalen Zeichnungsmarkt. Sobald der Nutzer sein NFT verkauft, deaktiviert Revuto seine digitale Debitkarte und stellt dem neuen Nutzer eine neue virtuelle Mastercard-Karte zur Verfügung, mit der er seine Abonnements bezahlen kann.

„Unser Revulution NFT ist nur der Anfang und auch eine Einführung in die Abonnement-NFTs, mit denen die Menschen für jedes Abonnement in der Welt bezahlen können, egal wie lange sie wollen. Außerdem erhalten die Nutzer durch diese besondere Innovation Rabatte bei der Auswahl ihrer Abonnements und haben die Möglichkeit, diese zu verschenken oder an andere Nutzer zu verkaufen. Mit diesem einzigartigen Ansatz führt Revuto etwas völlig Neues in die Welt der Abonnements ein, etwas, das die Schaffung eines völlig neuen Marktes für vorausbezahlte, ungenutzte Abonnements ermöglichen wird. Ich bin unheimlich stolz auf das Team, das hinter diesem Projekt steht, und wir alle freuen uns auf alles, was in Zukunft kommen wird. Wir sind zuversichtlich, dass der Markt und die bestehende Nutzerbasis erneut positiv auf unsere Maßnahmen reagieren werden", fügt Josipa Majić, Mitbegründer von Revuto, hinzu.

Die limitierte Auflage der Revulution NFTs wird auf der Revuto- Website zum Preis von 349 USD erhältlich sein. Der Verkauf beginnt am 11. Juli um 12 Uhr MEZ. Die Nutzer können den Revuto NFT mit Kredit- oder Debitkarten oder mit Kryptowährungen bezahlen.

Informationen zu Revuto Das kroatische Startup Revuto hat eine App entwickelt, mit der sich Abonnements verwalten lassen und die den Nutzern hilft, Geld für ihre Abonnements zu sparen. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen 10 Millionen USD aufgebracht. Bislang wurden drei Millionen Frühanmeldungen für die App verzeichnet. Insgesamt nutzen derzeit 350.000 aktive Nutzer den Dienst. Revuto setzt auf eine Kombination aus Fintech- und Krypto-Geschäftsmodellen und bietet das beste Nutzererlebnis und die besten Angebote in der Welt der digitalen Abonnements.

Um mehr über Revuto zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website oder folgen Sie ihren offiziellen Kanälen, einschließlich Telegram, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, Redditt und Discord.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854514/Revuto.jpg