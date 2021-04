Universität St. Gallen

Öffentliche Vorlesungsreihe: «Achtsame Beziehungen in rastloser Zeit»

Ab dem 20. April 2021 befasst sich eine öffentliche Vorlesungsreihe an der Universität St.Gallen (HSG) damit, wie sich in einer von Schnelligkeit und Effizienz geprägten Welt trotzdem Ruhe, Balance und Nachhaltigkeit finden lassen. An insgesamt fünf Vorlesungsabenden geht es unter anderem um die Kraft von menschlichen Begegnungen, psychische Gesundheit, Zeitwahrnehmung und die Bedeutung der Sprache in der Psychotherapie.

Die Psychotherapeutin Ursula Germann-Müller lädt in ihrer Vorlesungsreihe dazu ein, in sich hinein zu hören, die Zeichen des eigenen Körpers zu lesen und richtig zu deuten.

Titel: Achtsame Beziehungen in rastloser Zeit

Daten: 20. April, 27. April, 4. Mai, 11. Mai, 18. Mai

Zeit: 18.15 bis 19.45 Uhr

Online-Übertragung (Anmeldung: www.hsg.events/oeffentlichevorlesungen)

