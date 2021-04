Universität St. Gallen

HSG Graduation Days im Frühling 2021

Am Samstag, 10. April 2021, erhielten 382 Absolvent:innen anlässlich der Graduation Days ihren Bachelor of Arts (B.A. HSG) an der Universität St.Gallen. 493 Absolvent:innen bekamen den Master of Arts (M.A. HSG). Rektor Prof. Dr. Bernhard Ehrenzeller gratulierte den 874 Graduierten und wünschte allen Freude bei den anstehenden Aufgaben in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik.

Aufgrund der Pandemie wurden die Diplome in Form eines digitalen Anlasses feierlich überreicht. Rektor, HSG Alumni Präsident und Stiftsbibliothekar gratulierten von zwei ungewöhnlichen Räumen: der Stiftsbibliothek St.Gallen und dem virtuell nachgebauten Campus.

In seiner Rede ging der Rektor auf die ideelle und historische Verbundenheit zwischen Kloster und Universität ein, denn beide Institutionen teilen die Suche nach Wissen und Erkenntnis und die Verpflichtung, diese weiterzugeben und weiterzuentwickeln. Stiftsbibliothekar Cornel Dora hob in seiner Botschaft den Willen zum Gestalten und das Leben nach Idealen hervor und wünschte den Graduierten einen guten Anfang der neuen Lebensetappe nach dem Studienabschluss.

