HSG veröffentlicht neuen PRME-Nachhaltigkeitsbericht

Die HSG hat sich durch die Unterzeichnung der Principles for Responsible Management Education, kurz PRME, zu einer verantwortungsbewussten Ausgestaltung von Forschung und Lehre verpflichtet. Heute ist der aktuelle PRME-Bericht 2021 erschienen. Er bündelt die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Integration von Nachhaltigkeit in den Lehrplan, die Weiterbildung, Forschung, Co-Curricularen Aktivitäten, das lokale und globale Engagement sowie in den Betrieb des Campus selbst. Es ist nach 2012, 2014, 2016 und 2018 der fünfte Bericht, der zugleich auch den HSG-Bericht zu Verantwortung und Nachhaltigkeit darstellt.

Prof. Dr. Judith Walls, Institut für Wirtschaft und Ökologie (IWÖ-HSG)

Professorin für Sustainability Management und Delegierte für Nachhaltigkeit & Verantwortung an der HSG

Tel.: +41 71 224 28 96, judith.walls@unisg.ch

www.nachhaltigkeit.unisg.ch

