Studie zur Lebenshaltung: Selbstreflexionen aus dem Lockdown

Passt mein Job überhaupt zu mir? Was fehlt mir im Leben? Was erfüllt mich wirklich? Während eines Lockdowns sind die Möglichkeiten für das Leben im Aussen eingeschränkt, was die Menschen auf sich selber zurückwirft. Es bleibt mehr Zeit, über das eigene Leben zu reflektieren und allenfalls neue Pläne zu schmieden.

Das Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der HSG (MCM-HSG) hat die Selbstreflexion nach der ersten Coronawelle untersucht. Zwischen September und Oktober vergangenen Jahres hat es 269 Menschen über die Zeit des ersten Lockdowns befragt und ihre Lebenshaltung ergründet. Weitere Informationen zur Methodik der Studie finden Sie in diesem Online-Beitrag sowie in einem neuen Video.

Die Ergebnisse der Studie finden Sie im Anhang als Kurzfassung und online unter www.lifedesignlab.ch

Kontakt für Rückfragen:

Prof. Dr. Sebastian Kernbach, Communications Management

Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der HSG (MCM-HSG)

+41 71 224 2774, sebastian.kernbach@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation